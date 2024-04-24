Сербы сумели почтить память убитых в Сараево бойцов лишь под охраной полиции

Алексей Топоров.  
24.04.2024 13:37
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен


Представители Организации семей пленных и убитых бойцов  и пропавших без вести мирных жителей возложили цветы к месту расправы, учиненной в 1992 году исламистскими сепаратистами над восемью бойцами Югославской Народной Армии (ЮНА) в Сараево. Они смогли сделать это только в сопровождении колонны полицейских машин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ужасно то, что сербам, чтобы отдать дань уважения погибшим в Сараево, приходится идти под конвоем спецназа. Это не мультиэтничное Сараево, как его представляют власти Сараево. Сербы в Сараево не свободны», — прокомментировал ситуацию зампред Организации семей пленных и убитых бойцов и пропавших без вести гражданских лиц Горан Тимотия.

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Представители Организации семей пленных и убитых бойцов  и пропавших без вести мирных жителей возложили...

Бойцы ЮНА Миливое Лалович, Джордже Белица, Зоран Маркович, Драгомир Джерич, Стеван Джоканович, Влайко Голубович, Неделько Вуйчич и Миладин Вукманович были убиты в Большом парке Сараево 22 апреля 1992 года. По некоторым данным, их тела сбросили в реку Миляцку, а через день выловили, облили бензином и сожгли.


Часть останков Марковича и Вуйчича впоследствии нашли на городской свалке, а поиск останков остальных шести жертв все еще продолжается. По этой причине 22 апреля официально отмечается как День пропавших без вести сербов Сараево и Сараевско-Романийского региона.

Боевики Драган Викич, Юсуф Пушина, Нермин Узунович и Младен Човчич были обвинены в убийстве восьми этих резервистов. После судебного процесса, которой шел пять лет, они были оправданы и освобождены. Узнав про это сестра двадцатилетнего резервиста Влайко Голубовича – Ела Лалович, заявила, что «Суд Боснии и Герцеговины должен быть упразднен», поскольку «с момента своего создания он защищал виновных в преступлениях против сербского народа». Накануне он подтвердила, что спустя годы они не изменила своего мнения.

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