Сербы требуют открыть рынок Боснии для медикаментов из России

23.01.2020, Баня-Лука, Ксения Голуб-Секулович

Республика Сербская будет добиваться, чтобы медикаменты из России могли поступать на рынок Боснии и Герцеговины. Российские лекарства зачастую дешевле западных аналогов и не уступают им в качестве, однако лоббисты европейских фармацевтических компаний блокируют сотрудничество с Москвой, считают боснийские сербы.

Выходу российских лекарств на местный рынок чинятся препятствия уже на протяжении последних трех лет, заявил сербский представитель в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

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«При сравнении той же группы лекарств, поступающих из России, и лекарств европейских производителей, мы пришли к выводу, что российские лекарства дешевле на 25-30%, а это означает, что не только в фонде медицинского страхования пациенты будут экономить, но и у пациентов будет хорошая альтернатива в этом отношении», – сказал Додик.

Власти Республики Сербской будут добиваться отмены всех барьеров, которые искусственно создают политики в Сараево. Уже в феврале в Агентстве по лекарственным средствам БиГ должно состояться голосование по допуску российских лекарств на рынок Боснии.

Во время предыдущего голосования поставки из России были заблокированы под предлогом необходимости проведения экспертных оценок лекарств из РФ. Искусственные барьеры для выхода на рынок Боснии создают лоббисты европейских фармацевтических компаний, считает министр здравоохранения Республики Сербской Ален Шеранич.

«Министерство здравоохранения сделает все возможное, чтобы комиссия предоставила все необходимое, чтобы российские лекарства были доступны на рынке Республики Сербской», – сказал он.

«Конечно, лоббисты работают… Мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать воздействие лобби в максимально возможной степени, и чтобы система здравоохранения могла двигаться в направлении более эффективных и действенных усилий», – добавил министр.