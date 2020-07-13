Сербы воюют за независимость. Россия готова повторить Приштинский бросок – российский генерал

13.07.2020, Москва, Елена Острякова

Генерал-полковник Леонид Ивашов в 1996-2001 годах занимал должность начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России. Он имел непосредственное отношение к разработке и руководству операцией по переброске российских миротворцев из Боснии в Косово в 1999 году, вошедшей в историю как Приштинский бросок и изменившей расклад сил на Балканах.

В интервью «ПолитНавигатору» Ивашов вспомнил детали легендарной операции и поделился мыслями о текущей ситуации в Сербии.

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– Как вы считаете, что означают беспорядки в Белграде на прошлой неделе? Это цветная революция?

– Война сербов за свою независимость продолжается. Когда в 90-е затевали большую войну на Балканах, цель стояла – расчленить их на мелкие государства и установить контроль со стороны стран НАТО, но прежде всего со стороны США, над всем регионом. Это очень важный регион, поэтому операция продолжается. Сербы не сдались, как Македония и Черногория, они еще пытаются сохранить некую независимость. Но и посольство американское работает, и разведка, и все спецслужбы. Потому что у них задача стоит – полностью подчинить сербов, покорить себе. А организовать протесты несложно. Вопрос в цене. Найти людей, которые чем-то недовольны, плюс, хотят просто заработать

То есть за оппозиционными волнениями стоят американцы?

Там разные силы могут быть. Нельзя во всем ругать американцев, как народ. Когда разваливали Советский Союз, чтобы создать некий монолитный мир, на первом плане стояли интересы государства США, мировой державы, которая, хочет приватизировать всю планету. Но есть и второй субъект, который тоже хочет господства, это мировой финансовый капитал, или финансовый интернационал.

Есть мнение, что от Сербии хотят добиться признания Косово. Вы согласны с этим?

Цель – сломать славянский дух. Он беспокоит и европейцев, и особенно американцев. Но сербы держатся пока. Они выступают против однополых браков, против многого выступают. Здесь сегодня, должен быть некий центр сопротивления, сохранения православных святынь, ценностей, и так далее. Сломать сербов можно, заставив их отказаться от Косово. А у них же в конституции прописано, что Косово – это Сербия. Если сломать сербов, то Балканы будут полностью подконтрольны. Вон, Черногория – православная страна, а религию там добивают сейчас.

Руководство Черногории ведет себя иначе, чем власти Сербии. Почему?

Джуканович (президент Черногории – ред.) тоже был коммунистом. Когда в Гааге судили Милошевича, я цитировал перехват сербами разговора госпожи Олбрайт (госсекретарь США – ред.) с Джукановичем по поводу референдума за отделение Черногории. Он тогда ей объяснял, что большинство против выхода из союзной республики Югославии, с первого раза не получится. Но эта женщина, этот человек без человеческой сущности, говорит: подумайте, что с вами будет, если у вас не получится. А его же взяли на связях с мафией. Компромат может всплыть в любой момент. Поэтому он по сей день выслуживается, чтобы его не посадили.

Сербское руководство тоже в разные годы вело себя по-разному. Тот же Николич, бывший президент, я его хорошо знал. Он был заместителем Воислава Шешеля в Радикальной партии и сдал своего партнера гаагскому гестапо. Как он потом мне объяснял, уже будучи президентом, «я должен думать о народе и если мы пойдем против американцев, против НАТО, нас раздавят, нужно нам это».

Может ли Россия в современных условиях повторить Приштинский бросок и помочь сербам? Ведь в 90-е годы позиции были слабее, но вам удалось убедить Ельцина.

Ельцин дал добро, потому что я тогда прервал переговоры с американскими генералами. Когда они приехали в Москву, то начали вести себя нагло. Американский генерал говорил: «Мы разрешаем вам одним батальоном присутствовать в американском секторе». Я еще уточнил: «Вы разрешаете?». «Да-да-да, мы разрешаем. Это ж мы пошли навстречу вам. Вы же не хотели подчиняться НАТО. И мы американцы (доверительно так) тоже не хотим подчиняться. Поэтому ваш батальон будет подчиняться только американскому генералу». Ну вот, распластаться нужно перед ними.

Поэтому я перерыв объявил и говорю: «Идите изучайте резолюцию 12/44 (Совбеза ООН – ред.), свяжитесь с Пентагоном, есть ли другие позиции». Он приходит: «В Пентагоне мне сказали, что мы можем разрешить вам быть мобильным резервом генерала Джексона». Вот они как к нам относились, поэтому, я прервал все это.

Резолюция Совбеза ООН противоречила тому, что говорил вам этот американский генерал?

Черномырдин тогда все сдал под американский план. Но мы с Игорем Ивановым, министром иностранных дел, постарались не дать НАТО права действовать. Как Олбрайт там не отплясывала, даже Черномырдину звонила, мы все-таки прописали, что военное присутствие НАТО в Косово не обозначено в резолюции Совбеза ООН 12/44. Только силы ООН и международные организации.

После прерванных переговоров было решено перебросить батальон в Приштину?

Операцию мы готовили на всякий случай. По итогам переговоров я подготовил записку. Там была фраза, что «принятие американского варианта поставит не только наш контингент в подчинение американцам, но и вас как верховного главнокомандующего в подчинение Биллу Клинтону». Ельцин аж зарычал и красным карандашом там понаставил «согласен».

Спланировали Приштинский бросок, и никто, даже Иванов не знал. Он до сих пор обижается, считает, что я его за дурака держал. Я говорю: «Подождите, это военная операция, при чем здесь МИД? Зачем тебе знать, военным поставили задачу».

Там же Венгрия с Румынией хотели помешать, не открыли воздушное пространство

Мы планировали перебросить три батальона. Первый должен был идти из Боснии и Герцеговины в Косовскую Мировицу и отрезать сербский секто. А два других батальона должны были перебрасываться из России посадочным способом на Слатину и резерв в Нише. И нам румыны и венгры не дали пролет. Румынский военный атташе был выпускник нашей академии имени Ленина, такой хороший человек, но я был вынужден дать 48 часов, чтобы покинул Россию, потому что они нарушили конвенцию ИКАО. И когда я объявил, что военный атташе улетает, утром в 4 часа румыны позвонили, дали разрешение якобы. Я говорю: письменное дайте. «Это надо с Брюсселем согласовать». Это хитрый ход, понятное дело, не хочется ссориться с Россией, тем более, войти в боевое соприкосновение. Поэтому мы решили действовать одним батальоном.

Если бы сейчас наши войска стояли в северных анклавах, сербам бы было полегче.

Конечно! У нас в Углевике стояла бригада и дело в том, что мы говорим «НАТО-НАТО», но вот я работал же с натовцами. И как-то раз я осадил министра обороны американского, господина Колмена. После этого вышли на перекур, кто только не подходил… Кто-то вот так подойдет и сзади мне руки жмет за то, что американца я заткнул.

Сейчас наших сил там уже не осталось, а вы лишились должности.

Олбрайт еще в Хельсинки (финны нас проинформировали) сказала: «Вы не обращаете внимания на маршала Сергеева (министр обороны –ред.) и генерала Ивашова? Они скоро будут сняты за этот бросок». Вот так оно и случилось.

Как вы считаете, сейчас возможны такие операции как приштинский бросок?

Все возможно. В Крыму же провели операцию блестяще. Вы понимаете, я иногда радуюсь, как наши четко срабатывает. Посмотрите, что случилось с Сирией. Путин выступает на генеральной ассамблее ООН, говорит там речь правильную и все, в это время письмо от Башара Асада идет в Москву, в это время уже наши ВВС уже на взлетных полосах, и как только совет голосует, самолеты взлетели, и пока они пытались понять, уже приземляются на авиабазы. Вот так нужно действовать везде: осторожно, все осмысливать.