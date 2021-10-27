Сербы возмущены глупостью своей мисс, показавшей руками символ Великой Албании

27.10.2021 10:43 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербская участница конкурса Miss Intercontinental, финал которого пройдет 29 октября в Египте, Валентина Петрович вместе с представительницами Албании, Косово и Черногории продемонстрировала на фото символ Великой Албании – орла.

Впоследствии девушка заявила, что поступила спонтанно, за компанию и не подумав.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», поступок Перович вызвал шквал возмущения среди сербов.

«Девушка слева, Валентина Петрович. Представитель Сербии? Нет, представитель безголовых», – прокомментировал скандальное фото один из пользователей сети.

На выходку своей протеже уже отреагировала владелица компании Miss You Весна де Винча, которая ежегодно организует участие девушек из Сербии в конкурсе Miss Intercontinental.

«Мы в компании возмутились, когда увидели это объявление в интернете, фото, которое действительно вызывает дискуссии. Мы сразу позвонили Валентине, потому что, конечно, нас интересовали ее объяснение и контекст того события. Валентина опустошена, несчастна из-за, как она говорит, своего легкомыслия, и фактически деконцентрации, которая является главной причиной что она показала то, что при иных обстоятельствах ни за что бы не показала. Она сразу же написала в своем инстаграм извинения и объяснения. Мы предложили выйти из этого конкурса до заключительного вечера, который должен быть 31 октября. О том, как это правильно сделать, мы уточним у владельца и продюсера Miss Intercontinental», – заявила организатор.

«Я хочу публично объявить о фотографии, циркулирующей в социальных сетях! В порыве эйфории по случаю вечеринки я был приглашена сфотографироваться, все произошло очень быстро, я стояла рядом с девушками, и девушки объяснили мне, как встать, и как скрестить руки, у меня не было никакого плохого намерения, это был момент безрассудства и глупая спонтанность. Я хочу извиниться перед всеми представителями моей нации, людьми из Косово и Метохии, моей компанией, моей семьей, которые смущены полученной фотографией и моей безрассудством и попаданием в ловушку чужих плохих намерений. Наша страна – единственный символ, который я ношу в своем сердце. Просто, когда все произошло, я не подумала. Мне очень, очень жаль, поэтому в дополнение к глубоким извинениям я приняла решение попросить у организатора разрешение покинуть конкурс и облегчить тот груз, который я теперь ношу», – написала сама Петрович.

Что характерно, помимо сербки и двух албанок из Косово и Албании в скандальной фотосессии приняла участие и черногорка Уна Мугоша из Ловчена. Однако, судя по ее профилю в инстаграм, девушка воспитана в традициях черногорской антисербской «свидомости», а, стало быть извинений от нее вряд ли стоит ожидать.