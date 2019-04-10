Сербы встали на защиту России в ПАСЕ, осудив украинских русофобов

10.04.2019

Выступления украинских делегатов в ПАСЕ, отличающиеся жёсткой русофобской риторикой, все больше раздражают большинство представителей европейских партий.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат от «Сербской прогрессивной партии» Александр Шешель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, как украинские делегаты выступают и ведут себя здесь. В каждом их выступлении огромная ненависть к России. И украинская делегация использует ПАСЕ в качестве полигона для атак на Россию и до сих пор поддерживалась большинством делегатов здесь, в первую очередь, из Великобритании. Но думаю, на этот раз не пойдёт всё по украинскому плану», – отметил Шешель.

Интересно, что даже зампред либеральной российской партии «Яблоко» Николай Рыбаков признал – многим европейцам не выгодно поддерживать русофобский курс, которого требует придерживаться Украина.

«Люди, представленные в ПАСЕ, прежде всего, отстаивают национальные интересы своей страны. Допустим, депутаты, представляющие Финляндию, страну, которая не входит в НАТО, конечно, заинтересованы в сотрудничестве с Россией, особенно, учитывая, что в Финляндии не только проходят выборы в Европарламент, но и национальные выборы», – сказал Рыбаков.