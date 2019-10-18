Сербы заблокировали расширение НАТО

18.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Партия Союз независимых социал-демократов (SNSD) выступает по-прежнему против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО. Об этом заявил лидер партии – член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Тем самым он опроверг утверждения бывшего президента страны Мирко Шаровича о том, что SNSD согласится на годовую национальную программу вступления в НАТО.

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«Пусть Шарович покажет документ. Может быть, его написали иностранцы, которые его обучают, я же не видел документ и не знаю, о чем речь. Мы не примем этот план ни сейчас, ни после образования Совета министров», – сказал Додик журналистам в Баня Луке, сообщило телевидение RTRS.

Республика Сербская, которая является энтитетом в составе Боснии и Герцеговины, выступает против вступления страны в НАТО.

Додик неоднократно заявлял о том, что у боснийских сербов нет оснований прощать НАТО бомбардировки 90-х годов.

В ходе агрессии натовской авиацией осуществлялись бомбардировки позиций местных сербов, которых Запад намеревался заставить согласиться с международным планом боснийского урегулирования.

За две недели было совершено 3206 самолетовылетов, сброшено около тысячи авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования «Томагавк», 46 военнослужащих РС и свыше 50 гражданских лиц были убиты, а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.