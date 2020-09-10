10.09.2020, Иркутск, Исраэль Шамир

Прекрасная погода стоит в Иркутске, стародавней столице Сибири! Солнце печет, даже Байкал прогрелся, но в тени уже ощущается жесткий вечный холод. От Иркутска равноудалены Москва, Дели, Ханой и Камчатка, Северный Ледовитый и Индийский океаны. Это сердце Евразии, настоящая Шамбала, оно уцелеет после любых войн и эпидемий. Сюда не дойдет ни один враг. Его строительство – великое достижение русского похода на Восток. Наконец-то мне удалось там побывать – после тридцатилетнего перерыва. Ведь я сам – сибиряк, родом из Новосибирска, и учился в школе с ребятами из Иркутска и Красноярска. Город в неплохом состоянии. Не то чтобы вылизан, как собянинская Москва, но это солидный прочный сибирский город, со своими трехсотлетними церквами, старинными купеческими особняками, дворянскими усадьбами, дивной красоты зданиями сталинского ампира.

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В этом городе готовятся к особо важным выборам – губернатора области. Важным потому, что это первые выборы после недоброй памяти пандемии. Хотя в Иркутске больших жертв не было, и в масках ходят только те, кому положено по службе (официанты и милиционеры), все же и здесь был карантин. По сей день нет китайских туристов – правда, мало кто грустит об их отсутствии. А сейчас выборы решают – как ответит Россия на кризис капитализма. Ведь пандемия привела капитализм в то самое положение, в котором была советская власть в 1990 году – на грань пропасти, и из этой пропасти ему уже не вылезти.

Когда-то пошучивали – мол, кризиса мирового капитализма не дождетесь, – но вот, дождались, хотя и радости большой в этом нет. Безмерно обогатились цифровые компании, разорился средний класс, обнищал народ, полицейщина развилась до уровня, доселе невиданного. Конечно, Иркутск – не Австралия, где безмасочным товарищам прописывают неподъемные штрафы и заточение, и собираться запрещено, и в гости ходить нельзя, и даже за границу не выпускают. Все же Россия – свободнее. Поэтому Иркутск еще может показать, куда идти России и миру.

На мой взгляд – нужно идти к коммунизму. Сделать поправки на опыт – и вернуться на этот путь. Попробовало человечество тридцать лет чистого капитализма, и дошло до ручки. Если так продолжать – или сдохнем, или превратимся в рабов. В Иркутске никогда не было крепостного права, это свободный город, с огромной традицией свободы и вольнодумия. Не хипстерского вольнодумия, а настоящего, еще от декабристов. У коммунистов здесь прочная база – тут и с Колчаком справились, и построили Братскую ГЭС. Прежним губернатором у них был коммунист, тов. Левченко – но его съела Москва, и поставила вместо него – варяга, генерала МЧС, он, мол, починит разоренный паводком Тулун, и вообще. Ничего он не починил, Тулун как был в запустении, так и остался. Все же не особо преуспевший ВРИО идет на выборы.

А коммунисты выдвинули нового кандидата – молодого (44 лет) Михаила Щапова, коренного иркутянина, депутата Госдумы, который послужил в ФСБ в отделе борьбы с коррупцией, повоевал на Северном Кавказе, вышел в отставку в чине подполковника и вернулся на родину подымать сельское хозяйство. Щапов – депутат Госдумы, коммунист нового поколения, государственник, с университетским образованием, с большим жизненным опытом, местный, соратник смещенного губернатора Левченко. У него – детально прописанная программа, что он собирается сделать для иркутского народа на губернаторском посту. Кроме использованных наработок Левченко, Щапов сочетает в своей программе и установки Путина, вписывает свое видение в спектр путинских указов. О себе он говорит, что его главные заботы – это государство и народ. Это, я думаю, хороший подход для потенциального губернатора. Я особенно обратил внимание, что он не просто собирается бороться с «черными порубками» леса, но и обязуется найти законный источник заработка для «черных лесорубов». Такой подход обеспечил победу и Чавесу в Венесуэле – недостаточно запретить, надо еще и дать возможность заработать законно.

Главная проблема Иркутска – как и в других областях Сибири. Область много производит, прекрасно зарабатывает, производит самолеты и ловит омуля; могла бы процветать не по-детски, но всё, заработанное Иркутском, забирает себе Москва, чтобы снова переложить плитку на тротуарах, чтобы больше давать грантов Гоголь-центру, чтобы еще пышнее цвел махровый цвет ВШЭ. Богатство ультра-либеральной Москвы с ее модной симпатией к бандеровцам и змагарам, с любовью к Навальному и неприязнью к трудовому народу – это украденное у трудяг Иркутска (и Новосибирска, и Красноярска) добро.

Иркутянам нужно идти в московские кабинеты с мятым картузом к руках, просить денег на самые срочные нужды, а сибиряки просить не умеют и не любят. Все чаще слышны речи: «Хватит кормить Москву!», «Сибирь не будет колонией!»

Кандидаты вроде Щапова – это шанс переформатировать отношения центра и Сибири, не доводя дело до сепаратизма. Мои школьные товарищи иркутяне (им тоже за семьдесят) поддерживают Щапова, хотя опасаются, что партия власти постарается сохранить свои позиции с помощью грязной игры. Грязь уже льется – сторонники ВРИО напечатали фальшивую газету якобы от имени коммуниста, тот мол собирается отдать Байкал китайцам. Один из кандидатов – спойлер с очень похожей фамилией от очень похожей по названию партии. Если в АП в Москве остались еще государственно мыслящие работники, им бы стоило дать отбой «черным политологам», чтобы народ Иркутской области сам выбрал себе губернатора. Тем более, что Щапов – вполне себе русский патриот и человек ответственный.

Думаю, что в Сибири не прокатывает желание Москвы ставить правителей по своему усмотрению. Хабаровск тому пример, где уже не первый месяц идут массовые протесты – при полном молчании центра и СМИ, без единого упоминания на федеральных каналах. Но и в Иркутске народ не избирал назначенцев. Так, они не переизбрали Ерощенко, прекрасно разбогатевшего на посту. Памятником его правлению остался недоремонтированный знаменитый Дом Эйзенхауэра; сын тогдашнего губернатора Ерощенко получил подряд от папы, бюджет распилил, а ремонт не окончил. Но Ерощенко не переизбрали, вместо него избрали коммуниста. Сейчас иркутяне снова покажут Москве, кого они хотят, и Москве стоит согласиться и не упираться. Эпоха олигархического капитализма заканчивается!