Сердце Вучича склонно к измене

Президент Сербии Александр Вучич, который несколько месяцев обещал приехать в Москву 9 мая, за неделю до Парада Победы пожаловался на проблемы с сердцем. Из-за этого он даже прервал визит в США, где должен был встретиться с Дональдом Трампом.

Это не первый сердечный приступ Вучича, однако он слишком похож на «дипломатическую болезнь», ведь ЕС открыто требовал от сербского лидера не ехать в Россию, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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29 апреля еврокомиссар по расширению Марта Кос передала Вучичу официальное предупреждение, что его визит в РФ осложнит переговоры о приеме Сербии в ЕС. Вучич, который сразу же отправился с многодневной поездкой в США, ответил на предупреждение ЕК 1 мая, и весьма специфически.

С одной стороны, он отметил, что не откажется от приезда в Россию, несмотря на угрозы представителей Евросоюза о введении санкций. С другой – специально подчеркнул, что будет на Параде Победы 9 мая, если только с ним «что-то не случится или не будет какой-то невероятной угрозы для Сербии».

И случай сразу же подвернулся: утром 3 мая сербские СМИ сообщили, что накануне Александр Вучич «из-за проблем со здоровьем» прервал свой визит в США, несмотря на запланированную встречу с Трампом.

Стоит отметить, что визит Вучича готовился давно. Кроме Трампа, сербский лидер должен был встретиться с его специальным посланником Ричардом Гренеллом, а также с министром финансов США Скоттом Бессентом – чтобы обсудить американские санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС, мажоритарные акционеры – «Газпром нефть» и «Газпром») и новые пошлины.

Вучич вернулся в Белград и был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА). Через три часа к прессе вышел кардиолог Драган Динчич, профессор и начальник Управления военного здравоохранения (кстати – бригадный генерал по званию). Он сообщил: во время перелёта и при обследовании в ВМА жалоб на здоровье у Вучича не было. Врач отметил, что за последние десять лет, в течение которых он наблюдает президента Сербии, у того трижды возникали проблемы с высоким давлением, «но они никогда не были такими, как в этот последний раз».

«Во время пребывания в США президент почувствовал резкую боль в груди, которая, по его словам, была сильной, но длилась недолго – всего несколько секунд. Президент получил дополнительную терапию, которая была достаточно интенсивной… После проведения необходимых обследований и анализов консилиум врачей ВМА констатировал, что текущее состояние здоровья президента Александара Вучича является стабильным и удовлетворительным. Однако в ближайшие несколько дней не представляется реальным его полноценное возвращение к регулярной деятельности» – заявил Динчич.

«Видимо, Вучича всё же не будет на Параде Победы в Москве… Геополитически получился как будто баш на баш – отмена встречи с Трампом на отмену визита на 9 мая и встречу с Путиным, на которой Вучич собирался договариваться о продлении газового контракта с «Газпромом» по низким ценам. Не вполне равный обмен, кстати. В то же самое время, на самом деле Вучич имеет реальные проблемы с сердцем уже довольно давно…», – пишет российский портал «Балканист».

Правда, вечером 3 мая министр финансов, который находился рядом с Вучичем во время его сердечного приступа в США, заявил в эфире ТВ: президент выписан, ему стало лучше. Хотя врачи рекомендовали Александру Вучичу покой, при улучшении состояния президент, как и обещал, приедет в Москву на 9 Мая. Как говорит сербская присказка, «Обечање, лудом радовање» («Дурачок обещанию рад»)…