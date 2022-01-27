«Сердючка пробила дно» – «адекватники» и наци слились в едином возмущении

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Новости Украины

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, вместе со своей командой исполнил со сцены песню «Батько наш Бандера, Украина мать» – ставшей известной после того, как её спели украинские школьники во время флешмоба по травле учителей-«ватников».

Видеоролик с фрагментом выступления распространился в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время исполнения Данилко обнимал, очевидно, слабо понимающую, что происходит, девочку. Также ему подпевали бэк-вокалисты в костюмах зайцев.

В комментариях пользователи Facebook единогласно возмутились выходке артиста. Многие признались, что очень разочарованы.

«Батько наш Бандера, а Сердючка – мать» – констатировал один из комментаторов.

Также прозвучало сожаление, что попади «эти мрази» в руки «батьке», они запели бы по-другому. Также артисту припомнили, что он когда-то пел «Раша гудбай», а потом «отползал», имея в виду беспринципность и продажность Данилко.

В свою очередь, возмутились и украинские националисты. Так, спикер запрещенной в РФ неонацистской группировки УНА-УНСО Назар Приходько считает, что Верка Сердючка таким образом дискредитирует бандеровцев.

«Мало того, что это мастер-класс по передвижению в воздухе, да еще и нивелирование значения этой песни для украинского народа», – написал бандеровец в своём Telegram-канале.

В то же время активно критикующий майдан и всё происходящее на Украине после госпереворота 2014 года херсонец Николай Терещенко, судя по всему, питал некоторые иллюзии относительно украинских артистов и других публичных людей.

«За Сердючку жаль. Мы уже так потеряли известного боксёра и шоумена. Андрей Данилко долго и последовательно отстаивал свою точку зрения, которая шла вразрез с идеологией майдана. Но то такое. Хочешь выступать вна, должен сходить с ума по разнарядке. Или как Лорак с Повалий, уехать в Россию. Минута слабости, что уж тут поделать», – констатировал Терещенко на своей странице в Facebook.

С противоположной стороны оценил ситуацию главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский. По его мнению, после данной выходки дорога на гастроли в Россию для Данилко должна быть закрыта.

«Никогда не считал его актёром и певцом. Но не думал, что он подлец и негодяй. Пусть не суется даже в Россию – ему тут трезубец быстро в нужное место вставят», – заключил эксперт.