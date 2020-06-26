Серебренников господа своего: самый гуманный суд в мире

26.06.2020, Москва, Платон Беседин

Итак, в деле Кирилла Серебренникова – модного театрального режиссёра и расхитителя госбюджетов – поставлена точка. Не жирная, но сальная.

Что постановил суд в итоге. Голая справка – нате, как сказал бы Маяковский. Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (похитил он 129 миллионов долларов) и приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Остальные фигуранты дела получили три года условно и штраф 200 тысяч рублей, а также два года условно и штраф в 300 тысяч рублей. У ещё одной фигурантки мошенничество переквалифицировано на халатность.

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Теперь, когда вердикт озвучен, давайте медленно отделять зёрна от плевел. Потому что шелухи понабросали и без того предостаточно.

Изначально Серебренникову постарались придать ореол мученика за свободу, отважного борца с неугодным режимом. Старая недобрая сказка. Никаким борцом Серебренников никогда не был. Он вполне удачно сотрудничал с «кровавым режимом», пока не проворовался и не наступил кой-кому на больную мозоль.

Показателен вой творческой тусовки. Они все как один стали «отмазывать» Серебренникова. Неважно, какой условный лагерь эти апологеты представляли – патриотический или либеральный. Все они врали насчёт Серебренникова. Запомните: вас дурят, когда играют в патриотов и либералов – вся наша «интеллигенция» жрёт из одного корыта.

Нёсся вой: прочь руки от творца, прочь лапы от великого! Но Серебренников – не великий. Большинство населения России его не знает. Он очень качественный, талантливый кинорежиссёр. И абсолютный театральный конформист. Но даже если бы он был Паззолини или Кубриком, то это всё равно не индульгенция. Суть в том, что Серебренников проворовался. Точка.

Наказали ли его за это? Нет. Три года условно и штраф в 800 тысяч рублей для человека, укравшего 129 миллионов – это трагикомедия. Сработали не просто бездарно, а показательно бездарно. И образ пламенного борца за свободу, за демократические ценности, образ мученика-творца поддержали – да и наказать не наказали. То есть, как в том анекдоте: вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Вышло откровенно пошло. Тут людей за украденные шоколадки к реальным срокам приговаривают.

Объясняется столь нелепый приговор избранностью и элитарностью Серебренникова? Безусловно. Нам, простым людям, в очередной раз показали: мы вас, козлов, упакуем, если что, а этим всё можно; они классные, а вы нет. Элои и морлоки. Теперь ждём, как посмеются над справедливостью во время судебного процесса над Ефремовым.

Объясняется ли это только элитарностью Серебренникова? Нет. В Севастополе Шамсутдинову дали десять лет (1,5 уже отсидел, 4 «скостят» по «условке» – фактически дали 4,5 года) за то, что он зарезал человека, когда вместе с компашкой таких же отморозков, как он, заставлял танцевать жертву лезгинку.

А совсем недавно в Бугульме суд оправдал отца, изнасиловавшего свою полуторогодовалую дочь. И это лишь два примера.

Наш суд? Самый гуманный суд в мире. Мире, где «все животные равны, но одни равнее других».