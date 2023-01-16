«Серебренникову – дать «леща» и отправить читать книжки» – Бардаш

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Огромное количество представителей шоу-бизнеса, которые в один голос завопили о «нет войне», занимают крайне безответственную инфантильную позицию, продиктованную исключительно веянием моды, но никак не какими-либо серьёзными убеждениями.

Об этом в интервью каналу «Tatarka FM» сказал украинский рэп-музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы», Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Все наши артисты, которые побежали и считают своим догом сказать: «Нет войне», выставить чёрный квадратик, все они пустые, без интеллектуальной позиции. Потому что «нет войне» – это не интеллектуальная позиция. Это по повестке – «чё там модно сейчас?» Модно вот это, поехали», – отметил он.

«Ребёнок, которому четыре года, он тоже может сказать «нет войне». Но когда это говорит какой-то взрослый Серебренников и считает, что эта фраза есть героизм с его стороны, «леща» надо давать за такое! Иди, читай книжки! Просто удобно сказать: «Вот, они опять, зачем нам эта Сирия, зачем нам этот Крым?» Ребята, инфантилизм – это ужасно, это страшно!» – сказал артист.