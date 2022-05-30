Серебренникову не помогла в Каннах даже мать-украинка

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Новости Украины

Бежавший из России режиссер Кирилл Серебренников, ранее осужденный за растрату госсредств, не был удостоен награды на завершившемся накануне Каннском кинофестивале, хотя рассчитывал на «золотую ветвь».

В принципе, организаторы фестиваля не собирались допускать на мероприятие русских вообще: ни режиссеров, ни актеров, ни журналистов. Серебренникову разрешили показать свой фильм только потому, что сочли его «диссидентом», а также потому, что его мать украинка. Также на руку российскому режиссеру сыграл тот факт, что после возмещения ущерба государству и начала СВО он уехал из России в Германию.

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Некоторые критики пророчили фильму Серебренникова «Жена Чайковского» высшую награду. Такие прогнозы делала оправданными выбранная режиссером модная нынче в Европе тема. Он представил знаменитого композитора закоренелым гомосексуалистом и показал муки «неразделенной любви» его жены. Сам Серебренников рассказал западным журналистам о том, что первоначальный вариант сценария был отклонен «влюбленным в Сталина министром-реакционером» Владимиром Мединским.

Но весь это промоушен ему не помог – год неудачный. Нынешний Каннский фестиваль прошел под знаком Украины. На открытие пригласили изобразить президента по видеосвязи актера Владимира Зеленского. Затем обнаженная французская активистка с грудью, раскрашенной в желто-голубой цвет, устроила «антивоенную акцию» на красной ковровой дорожке. Съемочная группа украинского фильма «Видение бабочки» прошли по той же дорожке в футболках с изображением разрушенных украинских городов. Наконец режиссера Мантаса Кведаравичюса, снимавшего на Украине, объявили «погибшим в Мариуполе», хотя доказательств этому не представили.

Более того, президент Европейской киноакадемии Агнешка Холланд раскритиковала фестиваль за включение в программу фильма российского режиссера.

«Если бы это зависело от меня, я бы не включила российские фильмы в официальную программу фестиваля — даже если Кирилл Серебренников — такой талантливый артист», — цитирует Холланд The Washington Post.

Также организаторы подверглись критике за «двойные стандарты», потому что на открытие по купленному билету прошла экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня.

«В этом году в Каннах ничего не дали «хорошему русскому», что несправедливо, но предсказуемо», – прокомментировал мероприятие кинокритик Стас Тыркин в своем ТГ-канале.

В итоге Серебенникову пришлось удовлетвориться возможность дать пресс-конференцию. На ней он призвал снять западные санкции с олигарха Романа Абрамовича.

«Мы должны снять санкции с Абрамовича. Он уже давно помогает современному искусству. Это не пропагандистские фильмы, как раз наоборот», – заявил режиссёр.

При этом он признался, что сотрудничал с бывшим помощником президента РФ Вячеславом Сурковым. Он заявил, что тогда это было «не подло».

Также Серебренников сделал заявку на дальнейшее представление русской культуры как сборища фигур нетрадиционной сексуальной ориентации, представив промо фильма про писателя Эдуарда Лимонова «Лимонов, баллада об Эдди». Фильм будет снят по книге «Это я – Эдичка», в которой присутствуют гомосексуальные сцены.