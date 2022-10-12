Серьезного оттока туристов после взрыва на Крымском мосту не произошло

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Серьезного оттока туристов после теракта на Крымском мосту не произошло. Загрузка отелей составляет 40-50%.

Об этом на Всероссийском форуме «Интурмаркет. Осень» заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакой паники, никакого серьёзного оттока не произошло, – заверил министр. – Есть определённое количество отмен бронирования на уровне 20 – 25%, но есть и новые бронирования. Поэтому можем сказать, и многие из туристов это отмечали, что, не смотря на ситуацию, логистически ничего не изменилось. Задержка была на несколько часов, вечером уже пошли поезда и поехал автомобильный транспорт. Глава республики обратился к отельерам с просьбой дать возможность на сутки задержаться в отелях всем туристам, у кого заканчивалось время пребывания в субботу, 8 октября. И. должен сказать, что большинство гостиниц и санаториев за свой счёт разместили туристов. Но, если будет необходимость компенсировать затраты, то за счёт республики все будет компенсировано».

По словам главы Минкурортов, сейчас туристам выгодно отдыхать в Крыму, пользоваться акциями и бонусами.

«Для потребителя это скорее выгодно, как не парадоксально бы это звучало, потому что те объекты, которые работают по динамическому ценообразованию уже предлагают какие-то акции, скидки, бонусы. Поэтому в Крыму сейчас загрузка порядка 40 – 50%. Ряд санаторий и гостиниц загружены на 80 90%, особенно что касается санаториев», – заверил Волченко.

Он добавил, что по договоренности с оператором железной дороги «Гранд-Сервис-Экспресс» большинство летних маршрутов останутся в зимнем расписании, а к следующему сезону ожидается расширение маршрутной сетки по железной дороге в Крым.

«Что касается зимы, дефицита на данный момент не фиксируется, – уточнил Волченко. – Ряд направлений удалось сохранить, которые раньше в зиму просто не работали, например, Адлер. Что касается автобусного сообщения, то сейчас это связано с ремонтными работами, связано с переправой на пароме. Но в ближайшее время автобусное сообщение будет запущено. Это зависит больше от инженерных возможностей, но какого-то всплеска отказов и каких-то заметных изменений мы не фиксируем».