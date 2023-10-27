Сергей Аксенов рассказал о подлогах и вымогательстве в «Крымэнерго»

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Организованная банда рэкетиров работала в руководстве госпредприятия «Крымэнерго».

Одного из директоров взяли под стражу, а генеральный – успел сбежать в Турцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лихорадить «Крымэнерго» стало еще в сентябре, когда гендиректор «Крымэнерго» Андрей Цурканенко ушел по собственному желанию, а вслед за ним были уволены руководители шести филиалов и несколько человек из центрального аппарата. Вслед за этим подал в отставку министр энергетики Крыма Игорь Коринь, который до министерского поста руководил «Крымэнерго», а на само предприятие зашли с проверкой следователи.

Тогда же Комитет по противодействию коррупции, который подчиняется главе Крыма, сообщил фактах неправомерных действий сотрудников ГУП РК «Крымэнерго». В декабре прошлого года комиссия ГУПа в Раздольненском районе просто распломбировала прибор учета потребителя, а после составила акт о безучетном потреблении электроэнергии с уплатой 1,8 миллионов рублей штрафа.

Материалы передали в правоохранительные органы, и вот уже Следственный комитет взял под стражу бывшего директора по реализации услуг и передаче электроэнергии. Еще в должности начальника департамента по эксплуатации и ремонту приборов учета он придумал схему, как выявлять факты «левого» подключения к сетям и занижения потребления. Для этого на предприятии создали комиссию, которая занималась проверками потребителей по всему полуострову. Комиссия составляла акты о якобы имевших место вмешательствах в работу приборов учета и начисляла колоссальные суммы задолженности.

«Только с марта по июнь пяти абонентам насчитали 13 миллионов рублей штрафов и доплат. Причем одного из штрафников отключили от электроэнергии, из-за чего в холодильниках пропало сельхозпродукции на сумму 2 миллиона рублей», – уточнили в СК.

Экс-директору предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности.

До конца года «Крымэнерго» должно сделать пересчет штрафникам, которые подадут заявления о неправомерных начислениях платежей за электроэнергию.

Кроме того, по распоряжению руководства «Крымэнерго» были внесены изменения в программу подачи заявления о техприсоединении к сетям через личный кабинет не сайте.

«К сожалению, руководством «Крымэнерго» в предыдущие периоды были внесены умышленные изменения в программу, которые усложнили ситуацию. Сделано это было с учётом получения материальной выгоды. Генеральный директор уехал в Турцию на третий день после всей ситуации. Поэтому идут оперативно-следственные действия, всех настигнет заслуженное наказание, не сомневаемся», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Практика повреждения пломб самими инспекторами возникла в «Крымэнерго» еще в украинский период. Проверяющие взламывали самовольно пломбы и составляли акты о вмешательстве в работу прибора учета, объясняя это тем, что с них требуют показывать результативность работы с расхитителями электроэнергии и самовольными подключениями.

Что касается технического присоединения к сетям, то взятка за его выполнение многократно превышала сумму официальной уплаты. А судебные решения о понуждении к подключению копились годами без какой-либо реакции – людей просто вынуждали искать пути передачи взяток, чтобы в домах появился свет. С 6 сентября гендиректором «Крымэнерго» назначен Вячеслав Гайдук.