Сергей Аксенов рассказал о подлогах и вымогательстве в «Крымэнерго»

Любовь Смирнова .  
27.10.2023 18:58
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 918
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Энергетика


Организованная банда рэкетиров работала в руководстве госпредприятия «Крымэнерго».

Одного из директоров взяли под стражу, а генеральный – успел сбежать в Турцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организованная банда рэкетиров работала в руководстве госпредприятия «Крымэнерго». Одного из директоров взяли под стражу,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Лихорадить «Крымэнерго» стало еще в сентябре, когда гендиректор «Крымэнерго» Андрей Цурканенко ушел по собственному желанию, а вслед за ним были уволены руководители шести филиалов и несколько человек из центрального аппарата. Вслед за этим подал в отставку министр энергетики Крыма Игорь Коринь, который до министерского поста руководил «Крымэнерго», а на само предприятие зашли с проверкой следователи.

Тогда же Комитет по противодействию коррупции, который подчиняется главе Крыма, сообщил фактах неправомерных действий сотрудников ГУП РК «Крымэнерго». В декабре прошлого года комиссия ГУПа в Раздольненском районе просто распломбировала прибор учета потребителя, а после составила акт о безучетном потреблении электроэнергии с уплатой 1,8 миллионов рублей штрафа.

Материалы передали в правоохранительные органы, и вот уже Следственный комитет взял под стражу бывшего директора по реализации услуг и передаче электроэнергии. Еще в должности начальника департамента по эксплуатации и ремонту приборов учета он придумал схему, как выявлять факты «левого» подключения к сетям и занижения потребления. Для этого на предприятии создали комиссию, которая занималась проверками потребителей по всему полуострову. Комиссия составляла акты о якобы имевших место вмешательствах в работу приборов учета и начисляла колоссальные суммы задолженности.

«Только с марта по июнь пяти абонентам насчитали 13 миллионов рублей штрафов и доплат. Причем одного из штрафников отключили от электроэнергии, из-за чего в холодильниках пропало сельхозпродукции на сумму 2 миллиона рублей», – уточнили в СК.

Экс-директору предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности.

До конца года «Крымэнерго» должно сделать пересчет штрафникам, которые подадут заявления о неправомерных начислениях платежей за электроэнергию.

Кроме того, по распоряжению руководства «Крымэнерго» были внесены изменения в программу подачи заявления о техприсоединении к сетям через личный кабинет не сайте.

«К сожалению, руководством «Крымэнерго» в предыдущие периоды были внесены умышленные изменения в программу, которые усложнили ситуацию. Сделано это было с учётом получения материальной выгоды. Генеральный директор уехал в Турцию на третий день после всей ситуации. Поэтому идут оперативно-следственные действия, всех настигнет заслуженное наказание, не сомневаемся», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Практика повреждения пломб самими инспекторами возникла в «Крымэнерго» еще в украинский период. Проверяющие взламывали самовольно пломбы и составляли акты о вмешательстве в работу прибора учета, объясняя это тем, что с них требуют показывать результативность работы с расхитителями электроэнергии и самовольными подключениями.

Что касается технического присоединения к сетям, то взятка за его выполнение многократно превышала сумму официальной уплаты. А судебные решения о понуждении к подключению копились годами без какой-либо реакции – людей просто вынуждали искать пути передачи взяток, чтобы в домах появился свет. С 6 сентября гендиректором «Крымэнерго» назначен Вячеслав Гайдук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть