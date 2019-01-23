Сергей Доренко о ситуации в Севастополе: Почему эта шайка ещё не в наручниках?

23.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Известный российский журналист Сергей Доренко прокомментировал кризисную ситуацию в Севастополе, где начальник главного контрольного управления правительства города Сергей Елизаров разоблачил попытки обанкротить Севморпорт.

«Суетливые, мелочные и жадные ухари севастопольские прямо сейчас банкротят стратегическое предприятие – Севастопольский морской порт. Делают так – доводят до копеечной стоимости, а потом спихнут своим доверенным ребятам. Банкротят последовательно: списывают нефтяные танкеры, не получают аренду за стоянку судов, накручиваются расходы для наращивания убытка, нагружают кредитами (200% роста за год). По 1 копейке оценены плавучие краны и 20 причалов. По 1 копейке. Повторите это вслух. Почему эта шайка ещё не в наручниках?», – написал Доренко в своем телеграм-канале.

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Он возложил ответственность за происходящее на губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

«Я обвиняю губернатора. Овсянников, у тебя проблемы. Схему преступления раскрыл начальник контрольного управления Севастополя Елизаров, которого Овсянников не любит и давно пытается уволить за чрезмерную пытливость ума. Чиновник Елизаров вовремя понял что к чему и обратился к ребятам из ФСБ, чтобы наработки по порту магическим образом не пропали. Почти моментально ФСБ провела выемку документов в правительстве Севастополя. Дело пахнет изнурительными допросами, Овсянников», – написал Доренко.