Сергей Лавров призвал американского коллегу Майкла Помпео вступиться за арестованную в США Марию Бутину

23.08.2018, Москва, Максим Карпенко

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров призвал своего коллегу, госсекретаря США Майкла Помпео освободить задержанную в Штатах гражданку РФ Марию Бутину, обвиняемую в шпионаже. Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».

В телефонном разговоре с Помпео Лавров подчеркнул, что выставленные американскими спецслужбами обвинения надуманны и безосновательны, а потому гражданка РФ должна быть освобождена. Также министр иностранных дел России подчеркнул, что тюремное заключение граждан Российской Федерации Виктора Бута и Константина Ярошенко было осуществлено в нарушение подписанного странами «Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

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Напомним, накануне встречи президентов США и Российской Федерации в Хельсинки американские спецслужбы арестовали российскую студентку Марию Бутину, обвинив ее в шпионаже. В ответ на это в Госдуме предложили усилить ответственность за шпионаж и сажать иностранных агентов, как это делают в США.

А соратница президента Украины Петра Порошенко, депутат Верховной Рады Ирина Фриз призвала СБУ и Генпрокуратуру возбудить уголовное дело против Бутиной из-за ее поддержки действий Российской Федерации в Крыму.