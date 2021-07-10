Сергей Лавров: за рубежом искажают исторические факты, не желая ворошить прошлое

10.07.2021, Москва, Максим Никифоров

В это время в российском кинематографе развивается тренд на правдивые исторические сюжеты.

В зарубежных учебниках по истории искажают роль СССР на тихоокеанском фронте военных действий, заявил глава МИД Сергей Лавров во время выступления в Дальневосточном федеральном университете. В частности, замалчивается ситуация со сбросом американских бомб на японские города.

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На Западе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе пытаются «переписать» исторические факты, считает глава внешнеполитического ведомства. В качестве примера он привел реакцию членов ООН на различные исторические события. Так, при голосовании за ежегодную резолюцию о недопустимости героизации нацизма, страны ЕС воздерживаются, а США и Украина голосуют против. При этом в резолюции памяти жертв Хиросимы и Нагасаки, которые периодически вносит Япония, используется крайне уклончивая формулировка о причинах страшной трагедии.

«Ни в одной из этих резолюций не отмечается, что в Хиросиме и Нагасаки сотни тысяч мирных граждан пострадали в результате применения США ядерного оружия», – рассказывает глава МИД.

Напомним, что 6 и 9 августа 1945 года военные США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Погибло 140 тысяч и 74 тысячи мирных жителей соответственно, не говоря уже о последствиях, дающих о себе знать по сей день. Однако сегодня в историографической литературе и школьных учебниках используется уклончивая формулировка «ядерное нападение». Сами японские коллеги оправдывают положение дел тем, что не хотят ворошить прошлое. Однако замалчивание правды дает свои плоды: срезы общественного мнения среди молодежи Японии показывают, что многие респонденты обвиняют в бомбардировках Советский Союз.

«Есть пословица: Иван, не помнящий родства. Мы должны помнить все, но не должны делать из этого проблемы сегодняшнего дня, как пытаются западные оппоненты», – считает министр.

Действительно, в истории каждой страны, и всего мира в целом немало страшных страниц, о которых очевидцы спешат забыть. Однако именно память о них предостерегает потомков от повторения ошибок в будущем.

При этом, если в учебниках зачастую отражена какая-либо идеология, то искусство сложно загнать в рамки. Исторические события во всем их драматизме часто находят отражение в кинематографе. Так, о той же трагедии Хиросимы и Нагасаки во всех ужасающих деталях рассказывает полнометражный анимационный фильм 80-х годов «Босоногий Гэн».

В России, где к истории всегда относились бережно, не боятся прямо говорить на такие темы, в том числе через кино. В последние годы отечественный кинематограф все чаще обращается к исторической и современной реальности. В 2019 году на экраны вышла драма «Ржев», рассказывающая об одном из самых кровавых сражений Великой Отечественной войны. Эти сведения также долго замалчивались, но за последние годы историки собрали достаточно материалов, чтобы восстановить достоверную картину прошлого. Несмотря на то, что кинолента – скорее, художественная переработка, в ней достаточно от настоящей истории, чтобы дать зрителю представление о реальных событиях тех лет. В основу сюжета фильма легла повесть «Искупить кровью», написанная очевидцем и участником боевых действий Вячеславом Кондратьевым.

Примечательно, что инициатором съемок является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который обратился с предложением в кинокомпанию «Триикс медиа». Таким образом предприниматель захотел почтить память деда Евгения Ильича Пригожина, участвовавшего в ржевских сражениях. Не секрет, что зачастую двигателем остросоциальных идей часто служит поддержка влиятельных людей. Бизнесмен известен как меценат и патриот, поддерживающий подобные начинания. Его имя также связывают со съемками других фильмов на злободневные темы.

Без внимания кинематографа не остается и современность. Хотя мировая война осталась далеко позади, в мире далеко не все спокойно. Два года назад российский социолог Максим Шугалей попал в плен к ливийским террористам. Исследователь, по сути, стал заложником политического конфликта в раздираемом гражданской войной североафриканском государстве. В плену он провел полтора года. Его реальная история стала основой дилогии «Шугалей» и «Шугалей-2».Ее посмотрели не только российские, но и зарубежные зрители.

Общественная реакция на правдивую кинокартину стала одним из факторов, ускоривших освобождение россиянина.

Из последних киноновинок к реальности обращается боевик «Турист», признанный «народным» фильмом не только в России, но и за рубежом. В сюжет киноленты вплетены события конца прошлого года, когда в ЦАР вооруженные группировки пытались сорвать президентские выборы и устроить переворот. Помочь справиться с повстанцами и защитить мирных жителей помогли 300 опытных военных инструкторов из России. Герой «Туриста» – один из таких инструкторов, являющийся собирательным персонажем, через которого показана важная работа россиян по подготовке правительственных сил ЦАР к борьбе с боевиками.

Российский кинематограф богат фильмами, в которых действие разворачивается на фоне реальной действительности. Через призму художественного замысла создатели, так или иначе, сохраняют память о том, что на самом деле происходило, доносят эти свидетельства до зрителей во всем мире. Таким образом искусство в некотором роде противостоит попыткам Запада сгладить или замолчать факты в учебниках.