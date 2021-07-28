Сергей Лещенко плачется: «США поступили с нами не по-партнерски»

28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Транзит российского газа по украинской ГТС якобы защищал Украину от «военной агрессии РФ», а потому США, отказавшись от противодействия «Северному потоку-2», предали интересы Киева.

Об этом в эфире «4 канала» заявил депутат ВР прошлого созыва от партии президента Порошенко, действующий член Набсовета «Укрзализныици» Сергей Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Очевидно, что Украина становится менее защищенной, потому что газовый транзит является щитом, который оберегал Украину от прямой агрессии России, потому что России были физически не выгодны военные действия на территории Украины, пока идёт транзит газа, через эту территорию, потому что это выполнение Россией своих обязательств перед потребителями в Европе. Соответственно отсутствие такого транзита Украину обезоруживает в определённой мере перед Россией.

Во-вторых, меня удивляет американская позиция, которая мне очень напоминает, много аналогий. Аналогия с речью Буша-старшего в Киеве перед распадом СССР, когда он призывал – не выходите из СССР. Обещания в Будапеште, когда нам обещали, что Украина будет защищена» – вспоминал экс-депутат.

«Я считаю, что с Украиной поступили недостаточно по-партнёрски. Я не говорю, что нас должны были защищать физически морскими котиками спецназа или любой ценой американцы должны были лечь костьми за Украину. Но, если ты стратегический партнёр, то ты стратегический партнёр. Германия тоже стратегический партнёр, поэтому в этих условиях те компенсации, которые прописаны в соглашении, я считаю недостаточно серьёзными, которые бы гарантировали Украине безопасность, как физическую, так и экономическую. По большому счету даже, если будет подписан транзитный договор ещё на 10 лет – это означает, что 34-й год – это конец, дальше всё, труба больше никому не нужна в том виде, в каком она существует. То есть её надо будет выкапывать из земли, резать на металлолом», – сокрушался Лещенко.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко напомнил, что во многом в нынешней ситуации виноват предыдущий президент Украины Пётр Порошенко и его бездеятельность.

«Бороться за завершение строительства «Северного потока-2» нужно было намного раньше, и, к сожалению, было потерянно время. В период президентства Порошенко были лучшие возможности, если бы Украина проводила в этом плане активную политику, более настойчиво ставила этот вопрос. Именно тогда было бы легче это сделать, особенно на фоне позиции, предыдущего президента США Дональда Трампа.

Он официально декларировал, что он против завершения строительства этого газопровода. И если бы мы были более активными, то это бы сыграло свою роль, поскольку это совпадало с его видением, ему бы было выгодней компенсировать его, в целом не очень позитивное отношение к Украине», – напомнил украинский экс-министр.