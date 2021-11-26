Сергей Лещенко рассказал, что украинская разведка планировала похитить вакцину на Западе

26.11.2021  12:08 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
Просмотров:
 
Дзен, Медицина, Политика, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Отправленный недавно в отставку руководитель главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба предлагал похитить на Западе формулу антиковидной вакцины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил бывший киевский журналист и депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

Отправленный недавно в отставку руководитель главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба предлагал похитить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Еще одна спецоперация, которую предлагал Василий Бурба – это похищение формулы вакцины от коронавируса в западных лабораториях. Это не шутка», – утверждает Лещенко.

Скандальную ситуацию в социальной сети прокомментировал политический обозреватель Владимир Корнилов.

«Ну вот, а западные СМИ долго орали о том, что это русские пытаются украсть их формулы, указывая на то, что «активность хакеров выпадает на рабочее время в России» и что те используют кириллицу. Вот вам и объяснение этих явлений. Теперь введут санкции против Украины?», – задается вопросом Корнилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть