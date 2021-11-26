Сергей Лещенко рассказал, что украинская разведка планировала похитить вакцину на Западе

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Новости Украины

Отправленный недавно в отставку руководитель главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба предлагал похитить на Западе формулу антиковидной вакцины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил бывший киевский журналист и депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

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«Еще одна спецоперация, которую предлагал Василий Бурба – это похищение формулы вакцины от коронавируса в западных лабораториях. Это не шутка», – утверждает Лещенко.

Скандальную ситуацию в социальной сети прокомментировал политический обозреватель Владимир Корнилов.

«Ну вот, а западные СМИ долго орали о том, что это русские пытаются украсть их формулы, указывая на то, что «активность хакеров выпадает на рабочее время в России» и что те используют кириллицу. Вот вам и объяснение этих явлений. Теперь введут санкции против Украины?», – задается вопросом Корнилов.