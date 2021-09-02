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02.09.2021 17:18 (Мск),

Киев, Вадим Москаленко

 
Дзен, Политика, США, Украина
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Сергей Лещенко услышал «промосковский хор на канале Ахметова»

Новости Украины/p> Подписанный украинским президентом Владимиром Зеленским во время визита в США меморандум о сотрудничестве...

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Подписанный украинским президентом Владимиром Зеленским во время визита в США меморандум о сотрудничестве в энергетике абсолютно соответствует интересам американцев, чего не скажешь об Украине.

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Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я всегда восхищаюсь способностью руководителей США защищать свои национальные интересы и интересы своего бизнеса. Когда я смотрю на меморандум о сотрудничестве в энергетике, который был подписан вчера, о 30 миллиардах, которые будут якобы предоставлены Украине (но я так понимаю, это будет кредит, я не думаю, что нам кто-то подарит эти деньги), и что у нас будут строить новые атомные блоки», – заявила депутат.

«Это очень хорошо, но у нас на сегодня уже есть профицит электроэнергии на Украине, а во-вторых, если мы сегодня будем инвестировать 30 миллиардов долларов в ядерную энергетику, то нужно подумать, каким образом и сколько будет стоить электроэнергия для граждан Украины, для бизнеса Украины. Нам нужно будет подумать о том, что ядерное топливо нам придётся закупать у американцев, и это очень хорошо для американцев, именно поэтому они и предлагают подобные проекты. Однако говорить сегодня, что это будет выгодно Украине – большой вопрос», – сказала Гриб.

Данное высказывание возмутило члена Набсовета Укрзализницы, бывшего депутата Верховной рады и майданщика Сергея Лещенко, который считается близким к структурам американского Госдепа.

«Тем временем, на канале Ахметова народный депутат из группы Ахметова госпожа Гриб присоединяется к хору промосковских анонимных телеграм-каналов и российских пропагандистов, которые рассказывают о неудачном визите президента Зеленского в США и ненужности подписанных там документов», – написал Лещенко в своём Telegram-канале.

Также он со своей страницы призвал к немедленной «деолигархизации телевидения».

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