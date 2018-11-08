Сергей Михеев: «Хитрый план» оказался ошибочным бездействием

08.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Бездействие России на постсоветском пространстве, которое некоторые эксперты трактовали как некий «хитрый план», породило все русофобские и антироссийские режимы, пришедшие к власти в бывших республиках СССР.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве выразил российский политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одним из результатов якобы стратегически выверенного бездействия России стали события 2014 года и всего, что произошло на Донбассе.

Вообще результат бездействия России в постсоветском периоде – это порождение всех русофобский и антироссийских кампаний и режимов, которые мы наблюдаем во множестве в постсоветском пространстве.

Если что-то где-то положительное и случается, то это не в результате бездействия России, а вопреки», – считает политолог.