Сергей Михеев: На Украине не учли иррациональную ненависть и злобу

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Одной из главных причин ошибочной стратегии Москвы на украинском направлении была ставка исключительно на экономическую выгоду, которую сулило Украине участие в Таможенном союзе и прочих интеграционных проектах. Однако захватившие власть в Киеве националисты руководствуются не выгодой для страны, а иррациональной ненавистью и злобой по отношению к России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас (после введения военного положения на Украине – ред.) будет имитация «войнушки». Они там все переоделись в камуфляж, сидят такие, мол, война, Турчинов смешной, просто какой-то осьминог: «Война, воевать с Россией, агрессия». Я к тому, что срежиссированный характер операции настолько очевиден, что я не знаю, кто его может не замечать. А, могут не замечать его граждане Украины. Это отдельный культурно-исторический феномен, который надо изучать в лабораторных условиях с помощью медиков», – заявил Михеев.

«Украинцев нужно знать, непосредственно с ними общаться. Ещё задолго до событий 2014 года где-то в начале нулевых для меня было удивительное открытие, когда я, общаясь с упёртыми западенцами, причём с депутатами, увидел, что любые угрозы экономических проблем в связи с ухудшением отношений Украины с Россией им вообще до лампочки:

– А вот, рухнут же заводы!

– Ну и плевать на них.

– А вот, не будет таких-то секторов экономики Украины!

– Ну и фиг с ними!

– А в Европу вас всё равно не возьмут!

– Ну и всё равно!

То есть, грубо говоря, эта абсолютно иррациональная ненависть и злоба, не основанная ни на какой личной выгоде, не связанная ни с какими экономическими схемами – она у многих наших недругов, не только на Украине. По большому счёту, превосходит все экономические факторы. Кстати, многие из них сейчас в Верховной Раде, в министерствах, ведомствах, в политических и информационных органах и прочее», – рассказал политолог.

«То есть, человек просто сложнее. Экономика важна, но не стоит это абсолютизировать до такой степени, что расчёт всё решает. Потому что, если бы это было так, то всего того, что произошло с Украиной, не было бы. Потому что с экономической точки зрения всё, что произошло между Россией и Украиной, на самом деле экономически невыгодно для Украины», – добавил Сергей Михеев.