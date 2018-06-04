04.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Сергей Михеев: Украина деградировала, «элита» ворует и занимается разборками

Запад разбаловал майданную «элиту» и несет ответственность за деградацию украинской государственности. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Сергеев Михеев.

«Четыре года американцы и европейцы хавали все, на чем был прилеплен ярлык «виновата Россия». Можно и деньги воровать, и разборки устраивать. Они их разбаловали. Они позволили украинским властям опустить до невозможно низкого уровня качество принимаемых решений. Они стимулировали деградацию украинской государственности», – сказал Михеев.

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Он полагает, что западные страны также подали Украине образец провокаций обвиняя Россию в отравлении Скрипалей и вмешательстве в американские выборы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прокуратура Украины ждет от России доказательств своей непричастности. Они так говорят потому, что мы оправдывались в деле Скрипалей, в деле о вмешательстве в американские выборы. Мы так ищем возможности урегулировать отношения с Западом, что все время оправдываемся», – сказал Михеев.