Сергей Миронов обратился к генпрокурору РФ с просьбой разобраться в резонансной ситуации с «северным намывом» в Петербурге

Иван Добровольский.  
25.04.2023 21:01
  (Мск) , Санкт-Петербург
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Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал, Строительство


Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой обратить внимание на продолжающуюся долгое время резонансную ситуацию с «северным намывом» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «ЗАКС.ру» со ссылкой на пресс-службу партии.

По данным источника, обращение было направлено Мироновым после его встречи с жителями Северной столицы, которая проходила в апреле на острове Декабристов, расположенном в дельте Невы. В своем письме лидер «Справедливой России — За правду» сослался на мнение инициативной группы жителей Василеостровского района, которые обеспокоены тем, что деятельность по созданию «северного намыва» осуществляется с нарушениями и представляет потенциальную угрозу для жизней и здоровья, а также окружающей среды в связи с построенными на искусственно созданном участке объектами.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо Генеральному прокурору Российской...

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«Жители настаивают на том, что территория “северного намыва” фактически является искусственным земельным участком, в связи с чем, его возведение должно осуществляться в соответствии с действующими градостроительными требованиями», — говорится в письме Миронова, направленном генпрокурору.

Неравнодушные жители Северной столицы и градозащитники выражают претензии к позиции городской прокуратуры, так как считают, что далеко не все материалы, связанные с созданием намыва, были должным образом изучены. На текущий момент активисты в судебном порядке оспаривают положительное заключение Государственной экологической экспертизы по данной территории. Сергей Миронов призвал Краснова разобраться в сложившейся ситуации и изучить всю документацию. Кроме того, он просит «проверить законность и допустимость действий уполномоченных должностных лиц» и принять соответствующие меры в случае необходимости.

Напомним, осенью минувшего года СМИ сообщали, что «Группа ЛСР», которую ряд источников связывают с нынешним губернатором города Александром Бегловым, решила оспорить в суде результаты общественной экспертизы, которая подтвердила негативное влияние на окружающую среду новых намывных территорий к западу от Васильевского острова. В частности, экологи заключили, что в проекте северного намыва» отсутствовали необходимые расчеты и прочие документы, подтверждающие безопасность его реализации. При этом застройщик инициировал проведение новой судебной экспертизы, к которой были допущены эксперты, не дававшие ранее никаких заключений по этому спорному вопросу. Жители Петербурга считают, что компанией искусственно затягивается процесс, а ее юристы «пытаются фальсифицировать материалы проектной документации и Инженерных изысканий для Государственной экологической экспертизы».

СМИ отмечали, что при губернаторе Александре Беглове так называемое «градостроительное лобби» достигло беспрецедентных масштабов, и мнение простых горожан фактически не учитывается. При этом правительство Санкт-Петербурга, несмотря на череду громких скандалов и судебных разбирательств, продолжает действовать в интересах строительного бизнеса.

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