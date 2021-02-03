Сергей Рулёв дал отпор агрессивному штабисту Навального

03.02.2021, Ростов-на-Дону, Сергей Рулев

В день, когда Алексей Навальный получил реальный срок в Москве, на юге – в Ростове-на-Дону вышла на свободу координатор местного штаба либерала 35-летняя Ксения Середкина. Она провела 11 суток пассивного отдыха за неподчинение законным требованиям полиции и призывы к несогласованному митингу.

«Бледную, уставшую, с чёрными кругами вокруг перепуганных глаз, но с двумя здоровенными баулами – Середкину встречали трое то ли мужчин, то ли активистов местного отделения ЛГБТ, а также трое молодых местных журналистов в салатовых жилетках.

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Середкина выходит из изолятора

Силовики дежурят возле изолятора

Середкину чуть не задушила в объятиях сотрудница штаба Навального в РнД Валерия Дзбоева, которая как и подруга уже ранее отсидела свой срок по ч. 2 ст.20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Представители местных СМИ не посмели задавать «имениннице» вопросы, а только весело снимали женщину на смартфоны», – рассказал блогер и репортёр Сергей Рулёв.

Он попытался уточнить у соратницы Навального, будет ли она и далее продолжать свою политическую борьбу, но Серёдкина проигнорировала неугодного репортера.

«На встречу с опозданием пришёл и сильно потёртый «серый кардинал» «штаба Навального в РнД» Леонид Санкин со своей молодой пассией. Господину Санкину так же был задан прямой вопрос — будете ли и дальше продолжать политическую войну под знамёнами дважды судимого мошенника? Санкин тихонечко огрызнулся и попытался уйти на безопасное расстояние. Но на открытой набережной Дона ему это не удалось, и я стал догонять запыхивающегося либерала.

На помощь своему старшему товарищу бросился наперерез обладатель толстого живота Игорь Лаптев. Он стал домогаться с вопросом — «а сколько вам платят?». Но его неосторожная попытка и грубое нарушение социальной дистанции и отсутствие на лице медиционской маски закончилась для молодого человека струёй из газового баллончика с просроченным сроком реализации, предназначенного для отпугивания беспризорных собак.

Ему повезло, что баллончик был уже несколько раз просрочен, и вместо ядовитого газа на лицо потерпевшего попала какая-то мутно-желтая жидкость», – рассказал Рулёв.

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