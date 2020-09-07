«Сергей Рулёв против либералов и их холуёв»: Известный блогер отправляется в Москву
Блогер Сергей Рулёв, получивший известность во времена Евромайдана благодаря репортажам с позиций бойцов «Беркута», но вынужденный покинуть родной Киев из-за угрозы жизни после государственного переворота на Украине, объявил о командировке в Москву, где намеревается разоблачать попытки либералов по организации «цветной революции» уже в России.
В специально записанном обращении Рулёв заявил, что, по его прогнозу, после беспорядков в Минске западные кураторы попробуют активизировать волнения в Москве силами либеральной оппозиции.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Блогер призвал своих сторонников сообщать ему о готовящихся провокациях прозападных сил, которые Рулёв будет предавать гласности, вскрывая антироссийскую деятельность иностранной агентуры.
Блогер пообещал предоставлять «ПолитНавигатору» материалы, снятые в Москве.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.