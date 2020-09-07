07.09.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Беспорядки, Запад, майдан, Москва, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Украина, ЦРУ
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«Сергей Рулёв против либералов и их холуёв»: Известный блогер отправляется в Москву


Блогер Сергей Рулёв, получивший известность во времена Евромайдана благодаря репортажам с позиций бойцов «Беркута», но вынужденный покинуть родной Киев из-за угрозы жизни после государственного переворота на Украине, объявил о командировке в Москву, где намеревается разоблачать попытки либералов по организации «цветной революции» уже в России.

В специально записанном обращении Рулёв заявил, что, по его прогнозу, после беспорядков в Минске западные кураторы попробуют активизировать волнения в Москве силами либеральной оппозиции.

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Блогер призвал своих сторонников сообщать ему о готовящихся провокациях прозападных сил, которые Рулёв будет предавать гласности, вскрывая антироссийскую деятельность иностранной агентуры.

Блогер пообещал предоставлять «ПолитНавигатору» материалы, снятые в Москве.

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