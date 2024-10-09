Сергей Ткач: Между Кишиневом и Москвой идет гибридная война

Полторы недели остается до дня голосования на выборах президента Молдовы и референдума о европейской интеграции. Скандал следует за скандалом – правящая команда чуть ли не ежедневно вводит новые запреты для избирателей и политических оппонентов, раздувается антироссийская истерия. А о том, что еврореферендум является основной манипулятивной составляющей президентской кампании действующего руководителя Молдовы Майи Санду, говорят даже наблюдатели из ОБСЕ.

Предвыборную ситуацию и связанные с ней резонансные события последнего времени в интервью ПолитНавигатору комментирует молдавский публицист и журналист, автор интернет-издания «Междуречье — terriтория доверия» Сергей Ткач.

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ПолитНавигатор: В Молдове – очередная порция запретов информационных ресурсов. Накануне СИБ распорядился заблокировать еще пять порталов, в том числе популярные Rutube и Yandex, счет запрещенных СМИ и порталов – российских и оппозиционных – идет уже на десятки. ЦИК отказывается публиковать предвыборные ролики оппозиционных кандидатов, а какие-то телеканалы и сами не рискуют их брать в эфир. Что происходит со свободой слова в стране и как реагирует на это общество?

Сергей Ткач: В Молдове всегда были проблемы со свободой СМИ. В самый лучший период, в 1990-1991 годах, у меня спецслужбы ночью из редакционного сейфа изъяли кассеты с видеозаписями для фильма «Госпереворот». После прихода к власти Альянса за евроинтеграцию, в 2010 году, был закрыт оппозиционный телеканал NIT. Сейчас произошла зачистка информационного пространства с целью избавления от «российского влияния». Этого следовало ожидать, так как процесс начался еще в 2016 году при Плахотнюке. Теперь не только перекрывается доступ к неугодным СМИ, но и процветает цензура в социальных сетях. Так, у меня в одной из соцсетей было удалено за один раз более 250 сообщений. Или могут высказывания сделать невидимыми. Свобода слова сейчас в Молдове есть, но для тех, кто находится у власти.

ПолитНавигатор: Граждан Молдовы, живущих за рубежом, поставили в неравные условия: диаспору на Западе команда Майи Санду перед выборами всячески обхаживает, жителям России, наоборот, создают всевозможные препятствия для голосования. Подобное было и на предыдущих президентских выборах. Но сейчас открываются интересные факты: оказывается, граждане Молдовы, живущие в Западной Европе, где Майя Санду их сейчас навещает, не очень довольны ею и политикой, которую проводит президентская команда. Как вы считаете, получит ли Санду 20 октября горячую поддержку этих избирателей, как на выборах четыре года назад?

Сергей Ткач: Мне кажется, что объявленные выборы президента и референдум — это крупнейшая мистификация. Честными и справедливыми не были выборы президента и в 2020 году. Майя Санду, как кандидат Запада, упорно продавливалась, западные спецслужбы и дипломатические миссии активно работали как внутри страны, так и за рубежом. Как можно говорить о честных и справедливых выборах, когда в реестр избирателей внесено 3,3 млн человек? Столько не было даже во времена СССР. А с тех пор население сократилось почти вдвое. Молдова — чемпион по депопуляции в Европе. Выборами занимается Антикоррупционная прокуратура, полиция задерживает и допрашивает агитаторов от оппозиции, злоупотребление административным ресурсом достигло чудовищных масштабов. Ни к ЦИК, ни к Конституционному суду нет доверия, а ведь эти структуры признают итоги голосования законными. Что касается мнения диаспоры – оно изменилось. Граждане, вынужденные уехать из страны на заработки, также обмануты, как и те, что живут здесь. Нагрузка на них сильно возросла, они теперь присылают больше денег в качестве помощи, многие приезжали недавно домой и критически высказывались о нынешней молдавской власти. Но следует ждать подтасовок. Власть отправляет за рубеж более 800 000 бюллетеней, в то время как в лучшие для нее времена за границей в выборах участвовало раз в пять меньше граждан. А доступ к избирательным урнам в России, где находятся сотни тысяч молдаван, минимизирован.

ПолитНавигатор: Многое связывает Молдову с Россией, до полумиллиона молдаван живут и работают в этой стране, финансово поддерживая родственников дома. При действующей власти закрыто авиасообщение с Россией, запрещены оттуда денежные переводы, ограничена возможность голосовать в РФ, запущена дискуссия о запрете Православной Церкви Молдовы – части Русской Православной Церкви. Да что говорить: популярный российский детский мультсериал «Смешарики» заблокирован в РМ как угроза безопасности. Как случилось, что все это вообще происходит со страной, с людьми? Что далее будут запрещать в Молдове? Дойдет ли ситуация до точки кипения?

Сергей Ткач: А как случился вооруженный конфликт в Приднестровье? А поход волонтеров в Гагаузию — выдумка? Россию из Молдовы будут выдавливать всеми имеющимися силами. Фактически между Кишиневом и Москвой идет гибридная война, Молдова – часть коалиции Запада в войне с Россией. Будет отмена русской культуры, языка, российско-молдавских связей. Это будет продолжаться до тех пор, пока граждане не поймут, во что их втягивают, и не откажут власти в поддержке. Но «кипения» ждать не стоит. Те, кто могли бы «закипеть», находятся за рубежом. Кто будет протестовать? Дети, старики, госслужащие или торговцы? Тем более что власть станет использовать репрессивный аппарат, не задумываясь.

ПолитНавигатор: Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс недавно сообщил, что вопрос о продаже молдавской земли иностранцам будет поставлен на переговорах о вступлении Молдовы в ЕС. Президент Майя Санду и премьер Дорин Речан отрицают, что земля будет продаваться. Может быть, решение по земле принято, просто говорить об этом еще рано?

Сергей Ткач: Да, говорить вроде преждевременно, но если на референдуме поддержат изменения в конституцию, то и дискутировать никто не станет. Просто автоматом будут приняты все директивы ЕС. Будет как в Румынии, где граждане ЕС могут приобретать земли. Есть и схемы. Тому, что говорят представители нынешней власти, доверия нет.

ПолитНавигатор: В конце сентября гражданин Молдовы устроил провокацию на миротворческом посту в зоне безопасности, оскорбляя российского военнослужащего. Миротворцы уже разрабатывают алгоритм действий при подобных ситуациях. Как вы считает, это был разовый выпад или можно говорить о начале раскачивания ситуации на Днестре?

Сергей Ткач: Такие случаи и раньше были. Но сценарий или план в отношении Приднестровья, российского анклава, как его называют, несомненно, существует. В нужный момент «ружье» выстрелит.

ПолитНавигатор: Рейтинг нынешнего президента РМ оставляет желать лучшего, ее шансы на победу далеко не безоговорочны. Есть мнение, что если выборы пойдут неудачно для Санду, республике угрожает евромайдан. Высказывается и другое предположение: в стране так сильно накаляется политическая и социальная атмосфера, что можно подумать, что Майю Санду сливают ее кураторы. Какой из сценариев возможен?

Сергей Ткач: Молдову хотят вытянуть из сферы влияния России или, как еще называют, «серой зоны». На это тратятся огромные ресурсы, и планируется еще больше выделить. Признаков того, что кураторы «сливают» команду Санду, пока нет. Но выборы и референдум — это не о Санду или Гросу, это действия на площадке, где идет война с Россией, мы об этом говорили выше.

ПолитНавигатор: Многое сказано и написано о разобщенности молдавской оппозиции, которая так и не созрела, чтобы выступить единым фронтом против действующей команды. Как вам кажется, ситуация безнадежна или на этих выборах от конкурентов Санду все же можно ждать каких-то сюрпризов? Какие ограничения деятельности оппозиции перед выборами и референдумом могут еще быть приняты?

Сергей Ткач: Мне кажется, что об открытом объединении не стоит мечтать, но многие молдавские политики осознают, что Санду и ее партия стали препятствием и для них, и для страны. Они могут втянуть нас в войну, создать чрезвычайную ситуацию, внутренний конфликт. Сегодня модно говорить о мире, подразумевая войну. Что касается ограничений, то здесь, вероятно, уже нет предела, так как преодолен рубеж, когда говорить о честных выборах еще было можно. Сейчас уже нельзя. Следовательно, убраны все тормоза. Машинист приведет состав к пункту назначения, независимо от того, чего хотят пассажиры.