Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Налаживание мирной жизни на сопредельных с Крымом территориях, занятых российской армией, – заслуга и достижение главы региона Сергея Аксенова.

Об этом на пленарном заседании Ливадийского клуба в рамках XV международного фестиваля «Великое русское слово» говорили экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев и сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Царева, часть исконно русских земель стали колонией Запада, и эту несправедливость сейчас исправляют. Судьба «русского мира» и русского языка сейчас решается на фронте, но организация мирной жизни на освобожденных территориях полностью заслуга главы Крыма.

«Глядя, как меняется ситуация, налаживается мирная жизнь на новых территориях, которые примыкают к Крыму, а на моих глазах это происходило в Донецке и Луганске, то сейчас это происходит в десятки раз быстрее, – подчеркнул Царев. – Во многом это заслуга главы Крыма Сергея Аксенова, который лично и близко воспринимает проблемы людей, который там находятся. В любой момент может взять трубку и позвонить президенту Владимиру Путину, и решить какие-то вопросы. Ведь многие стесняются, а многое можно решить по телефонному звонку».

Сенатор Цеков заявил, что интеграция освобожденных территорий в состав РФ лежит на руководителе Крыма, и он, без сомнений, играет большую роль в этом процессе.

«Глава Крыма Сергей Аксенов сейчас лично координирует практически все интеграционные процессы: вопросы пересечения границ, ускорение получения жителями освобожденных территорий российского гражданства, вопросы снабжения, финансирования и так далее, – подчеркнул Цеков. – Руководство Крыма, способствуя интеграции южных территорий в состав России, фактически снимает определенную нагрузку с президента страны».