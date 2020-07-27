27.07.2020, Севастополь, Виктор Орлов
 
Крым, Одесса, Происшествия, Россия, Севастополь, Украина
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Сергея Рулёва приняли за украинского шпиона на Дне ВМФ


Вынужденный покинуть Украину киевский блогер Сергей Рулёв был задержан во время празднования Дня ВМФ в Севастополе. Это произошло после того, как репортёр начал задавать вопросы двум отставникам-морпехам об их отношении к учениям НАТО в Одессе и перспективам возвращения Южной Пальмиры в состав России. Морпехов вопросы насторожили – они приняли Рулёва за украинского провокатора и сообщили «особистам». В итоге блогер был задержан на два часа для разбирательств.

Недоразумение вскоре разрешилось – выяснилось, что эксцентричный Рулёв аккредитован в МИД России как корреспондент киевской «Славянской газеты» – к слову, он оказался единственным официальным представителем украинского СМИ на празднике в Севастополе.

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Остальные опрашиваемые Рулёвым военные отставники оказались более благосклонны к гостю – они подтвердили, что мощь Черноморского флота после 2014 года наращивается, Украина зря надеется вернуть Крым благодаря водной блокаде, а на возможные поползновения НАТО на полуострове имеется всё для адекватного ответа.

Более того, воссоединение Крыма с Россией поддержал и обнаруженный пикетчик в центре Севастополя – бывший военный моряк стоял с плакатом, выражая неудовлетворение работой органов, которые должны гарантировать соблюдение Конституции РФ.

Тем не менее, мужчина заверил, что итоги Русской весны не оспаривает, а маневры американских кораблей у берегов Одессы заставляют задуматься о необходимости возвращения Россией не только Крыма, но и других своих исторических южных территорий.


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