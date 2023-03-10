Сергею Рулёву запретили журналистскую деятельность

Михаил Рябов.  
10.03.2023 23:39
  (Мск) , Ростов-на-Дону
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Дзен, Права человека, Россия, СМИ


Хорошо знакомый читателям «ПолитНавигатора» блогер и репортер Сергей Рулев, получивший известность благодаря кадрам с Евромайдана, которые он единственный из киевских журналистов в 2014 году снимал с позиций «Беркута», накануне получил фактический запрет на профессию.

Это произошло по решению суда в Ростове (в пятницу апелляция Рулёва была отклонена), который запретил 68-летнему пенсионеру появляться и участвовать в массовых мероприятиях; пользоваться средствами связи и Интернетом.

Хорошо знакомый читателям «ПолитНавигатора» блогер и репортер Сергей Рулев, получивший известность благодаря кадрам с...

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Неприятности Рулёва начались в результате его длительного конфликта с либералами в Ростове-на-Дону, куда он переехал из Киева. Рулёв пытался разоблачать местных прозападных политиков-навальнистов.

Однако в их лагере оказался и бывший прокурор Евгений Беркович, который, обладая опытом работы в силовых органах, сумел нейтрализовать своего оппонента, добившись проведения обыска у Рулева и открытия уголовного дела по статье об угрозах.

Это произошло после того, как в Сети появился ролик, где человек в маске, напоминающий пенсионера, расстреливал портрет либерала.

Параллельно Рулёва юридически атаковали и отдельные члены местной ячейки КПРФ, которые, по данным репортёра, тайно якшаются с навальнистами.

«Мне мстят за то, что я заснял политическое соитие несовместимых политических сил», – утверждал ранее Рулёв.

Он называл наложенные ограничения несправедливыми, напоминая, что поддерживает президента Владимира Путина, а также был в числе немногих журналистов, снимавших первые дни СВО под Харьковом.

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