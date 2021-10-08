Сериал «британское правосудие» по 3-миллиардному «долгу Януковича» РФ закончится после падения киевского режима

Тянущийся уже более пяти с половиной лет судебный спор Украины и России вокруг полученного осенью 2013 года займа не имеет шансов быстро завершиться.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, наиболее вероятным прогнозом развития событий вокруг российско-украинского спора будет продолжение затягивания его рассмотрения британскими правосудием – Боже упаси, не из любви к справедливости или чему-то подобному.

Прежде всего, речь идет о том, чтобы ненароком не развалить всю систему евробондов, поскольку она базируется на британском праве. Наверное, если бы у британцев была возможность принять тупо решение в пользу Украины, они бы его тупо и приняли.

Но совсем «левое» решение британского суда изрядно подорвет доверие к этому инструменту, это нанесет серьезный ущерб интересам самой Великобритании – вся система базируется на британском праве, и уже из-за этого Британия на ней неплохо зарабатывает.

Стоит также понимать, что в случае принятия Верховным судом Великобритании решения (когда бы это ни случилось) в пользу Украины, судебные разбирательства на этом не закончатся. Они вернутся в Высокий суд Лондона для рассмотрения вопроса о принуждении – уже теперь по полноценной, а не по укороченной процедуре – и затянутся на годы.

И тем более возможно, что Украина еще добьются рассмотрения других вопросов, одного или двух из трех вопросов, которые были отклонены апелляционным судом. Еще одна причина такой позиции Великобритании заключается в том, что общий долг Украины по этому займу, с учетом платежей за просрочку, уже концу текущего года уверенно перевалит за четыре с половиной миллиарда долларов.

Лично мне кажется абсолютно невероятным, чтобы Лондон легитимировал вот такой ее долг перед Россией, по крайней мере, до тех пор, пока Украина находится под полным управлением и контролем Запада. Так что, на мой взгляд, сериал «британское правосудие» обещает затянуться еще надолго и будет не из одной серии состоять», – подытожил Сергей Саливон.