Сериал «Чернобыль»: Запад готовит удар по Украине и России

04.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Бьющий рейтинги популярности сериал «Чернобыль» от HBO может быть часть информационной кампании Запада по противодействию российской корпорации «Росатом».

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы, когда обсуждаете новый американский сериал «Чернобыль», пишете о чем угодно, кроме главного – почему вспомнили об этом именно сейчас и к каким изменениям в массовом сознании он может привести?

А вопрос этот, на мой взгляд, совершенно не творческий.

Во-первых, «Росатом», созданный в 2007 году, за несколько лет вышел в мировые лидеры энергетики, захватил развивающиеся рынки и строит большую часть энергоблоков в мире.

Американо-японский Westinghouse (может кто-то из вас помнит его по Украине – они пытались выдавить с украинского рынка российское топливо, с рисками устанавливали на место российских сборок американские) за это время потерял лидерство, обанкротился, а сейчас там вообще скандалы с их новыми АЭС – не запускают от греха подальше.

«Чернобыль» может дать психологические основания для противодействия продвижению «Росатома» на европейский рынок, который ещё как-то удерживают американцы с французами.

Все ж понимают, что Чернобыльскую катастрофу устроил именно он – «Росатом».

Ну и ещё будет польза от сериала. Насколько я понимаю, скоро заканчивается ресурс нескольких блоков украинских АЭС. Их надо будет останавливать. Помните, как грантоеды оправдывали развал производств? «Зато экология будет хорошая!». Вот теперь ничего придумывать не надо. HBO все уже за всех объяснило», – поясняет Димитриев.