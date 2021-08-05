Серия учений в Узбекистане, Таджикистане и Китае демонстрирует военную мощь России и ее стабилизирующую роль в мире

05.08.2021, Москва, Айнур Курманов

В Республике Узбекистан со 2 августа начались совместные с Россией учения по отработке взаимодействия войск в целях отражения попыток вторжения террористов с территории соседнего Афганистана. Благо, что сами маневры начались аккурат в двадцати километрах от границы с этой страной, где местное марионеточное проамериканское правительство терпит крах. И это только первое из цепи военных учений, которые пройдут в ближайшее время и призванные укрепить заслон на пути возможного проникновения боевиков в советские республики Центральной Азии.

В целом, они являются частью соглашений, достигнутых в результате переговоров Сергея Шойгу с руководством Узбекистана и Таджикистана в мае и июле этого года, а также совместных решений приняты на совещании глав военных ведомств стран ОДКБ и ШОС. Целью этих маневров и совместных действий министр обороны России тогда сформулировал по-военному чётко: «будут отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов».

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Важным фактором является то, что во всех запланированных учениях в регионе будут принимать и принимают участия войска Узбекистана, который не является формально членом ОДКБ, но уже осознал важность встраивания в общую систему коллективной безопасности в целях формирования общего оборонительного вала под эгидой России.

Сейчас в учениях на горном полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана принимают участие полторы тысячи военнослужащих двух стран. От России в них принимают участие части из Центрального Военного Округа (ЦВО). В общей сложности в отработке учебных задач привлечено около 200 единиц военной техники, включая авиацию — звено штурмовых самолётов с российской авиабазы «Кант» в Киргизии. Это говорит о том, что логистически задействована в учениях и эта соседняя республика, являющаяся также важным форпостом единой системы.

Надо отметить, что авиабаза «Кант» является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ. Именно там располагаются штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8МТВ, которые должны оказать немедленную огневую поддержку наземным войскам уже во время реальных боевых столкновений с противником в случае его просачивания или прорыва на территорию приграничных с Афганистаном бывших советских среднеазиатских республик.

При этом военным руководством двух стран уделяется большое значение данным совместным учениям и доказательством этому служит то, что они были открыты при участии высокопоставленных офицеров двух стран.

«В приветственном выступлении замначальника штаба ЦВО генерал-майор Николай Терещенко и замминистра обороны Узбекистана по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также выразили уверенность, что совместное учение еще больше укрепит двустороннее сотрудничество», – отметили в пресс-службе командования ЦВО.

По итогам маневров будет сделан анализ об эффективности совместных действий и успешности выполненных задач по взаимодействию разных подразделений и их штабов. Что интересно, но параллельно этим учениям прошли состоялись тактико-специальные учения подразделений ВС Таджикистана и Узбекистана «Боевое содружество – 2021» на специальной базе узбекских вооруженных сил.

Примечательно, что сразу по завершению этих, с 5 по 10 августа начинаются новые учения уже на территории Хатлонской области соседнего Таджикистана на полигоне Харб-Майдон с участием российских, таджикских и узбекских войск, что в 20-ти километрах от афганской границы. Это уже новый более серьезный масштаб совместных действий.

Туда уже прибыли 200 военнослужащих Узбекистана, а Россия намеревается нарастить свой контингент, который составит на учениях 1800 человек и до 420 единиц техники. В целом же в этих маневрах будет задействовано уже 2500 военнослужащих трёх стран и более 500 единиц боевой техники. Как и в Узбекистане, тут будут отрабатываться действия по ликвидации прорвавшихся отрядов террористов из соседнего Афганистана.

Костяком российских частей на этих учениях станут подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения. Также от ЦВО в учении будут задействованы подразделения отдельного соединения специального назначения, специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты. То есть большое значение в этот раз уделяется радиационной, химической и биологической защите, так как не исключается, что боевики могут использовать оружие массового поражения, а также БПЛА.

Как видим масштаб всех этих учений более чем серьезный для региона, где уже не проводились давно такие манёвры, да еще и с таким составом участников. Наиболее важным показателем является превалирующая и ведущая роль российской армии в этих учебных подготовительных мероприятиях, что говорит о том, что Москва защищает своих союзников и стоит на страже их границ и безопасности. Этим еще раз подчеркивается стабилизирующий характер всей политики России в Центральной Азии, которая в союзе с Китаем стремится не допустить распространения очага нестабильности из Афганистана на всё постсоветское пространство и соседние державы.

Поэтому следующим этапом российского военного участия в совместных действиях союзников будут учения уже на территории Китая, где будут отрабатываться задачи взаимодействия уже двух крупнейших и сильнейших армий мира. Ранее Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе любезно принял приглашение своего китайского коллеги Вэй Фэнхэ лично побывать на этих маневрах, запланированных с 9 по 13 августа.

И не случайно руководитель Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК) после этого заявил, что приезд российского военного министра «порадует обе державы, но это явно не понравится некоторым странам». И действительно, во время учений «Сибу/Взаимодействие-2021» на полигоне Цинтунся примет участие уже более 13 тысяч военнослужащих от обеих стран. Такие масштабные мероприятия явно должны охладить пыл США и НАТО по расширению очага перманентного хаоса руками ИГИЛ и прочих наймитов, а также предостеречь от провокаций разного рода.

Не зря уже сейчас российские военные специалисты из Восточного военного округа (ВВО) учатся водить колесные танки и бронемашины НОАК, а также применять их вооружение. Речь идет уже об освоении техники друг друга и обеспечении в случае отражения агрессии со стороны как раз тех самых «некоторых стран». Поэтому визит Сергея Шойгу на эти маневры еще раз продемонстрируют Западу стремление России добиться мира и стабильности в Центральной Азии и в других регионах, примыкающих к границам двух великих держав.

Поэтому все эти учения в Узбекистане, Таджикистане и Китае, которые проходят практически одновременно, показывают наглядно высокий уровень консолидации, характерный именно для военного альянса, в которой ведущую роль осуществляет именно Россия, сооружающая вал перед силами хаоса и разрушения. И сейчас только такими методами и можно остановить негативные процессы, запущенные американцами после оккупации и бесславного бегства из Афганистана.

Айнур Курманов