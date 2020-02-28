Серьёзное обострение в Сирии: Турецкие военные погибли в результате авиаудара ВКС

28.02.2020, Москва, Михаил Рябов

В Сирии серьёзно обострилась ситуация в провинции Идлиб, где правительственные войска теснили боевиков, которых поддерживает Турция, самовольно введя свои боевые подразделения на территорию соседней страны.

В ответ на контрнаступление турок и джихадистов, предположительно, российская авиация, действующая совместно с армией Сирии, нанесла удар по позициям боевиков, который накрыл и турецкую военную колонну. По неофициальным данным, число погибших с турецкой стороны достигает 70-80 человек. Официально пока подтверждено менее 10 жертв.

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В СМИ появились кадры многочисленных машин «Скорой помощи», прибывающих в приграничные турецкие города – они доставляют раненых военных с сирийской территории.

Боевики в свою очередь пытались сбить российские самолеты из ПЗРК.

Сейчас в Турции проходит экстренное совещание Совбеза.

На фоне взрыва эмоций власти приняли решение отключить социальную сеть Твиттер. Турецкая оппозиция также проводит собрания.

Из зоны боевых действий сообщается об активизации работы турецкой артиллерии по позициям армии Сирии. Также поступают сведения о переброске в зону боевых действий турецких боевых вертолетов, хотя ранее власти Сирии заявляли о закрытии воздушного пространства. (По некоторым сведениям, это были транспортные борты для эвакуации раненых, и для них было дано разрешение).

Ранее в СМИ сообщалось, что Турция в случае эскалации может перекрыть проливы для российских военных грузов, направляющихся в Сирию.

Кроме того, в ходе сегодняшних боев фактически вся южная часть провинции Идлиб была освобождена от боевиков, а под контроль Дамаска перешли десятки населенных пунктов.

При этом ситуации в районе стратегического населенного пункта Серакиб, вновь перешедшего под контроль джихадистов и турок, остается крайне напряженной. Источники сообщают, что ВКС продолжают бомбардировки Серакиба и окрестностей, а сирийская армия начала ночную контратаку.

Также губернатор провинции Хатай объявил, что официальная цифра погибших турецких военнослужащих увеличилась. Сейчас речь идет о 22 погибших, хотя еще недавно признавалась потеря лишь 9 человек.