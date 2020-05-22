Серьёзные конкуренты Зеленского уже не за горами – Погребинский

22.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский уже в полной мере ощутил себя главой государства – он кривляется и издевается над пенсионерами, хвастается высоким рейтингом и ведет себя по-хамски.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обидно, что много лет я уже прожил на Украине, тут у меня много друзей, которые уходят. Это все люди интеллигентные. Не обязательно с хорошим образованием – есть люди без всякого образования, но они внутренне интеллигентные люди, и мы заслужили на исходе своей жизни вот такого президента, который кривляется на экране телевизора почти каждый день, говорит всякие банальности, демонстрирует свой низкий уровень культуры, образования.

Если человек даже не очень понимает смысл некоторых самых простых слов, например, он стал оправдываться и говорить, что он же не кум кому-то или не армейский друг. Ну, кто-нибудь, ему объясните, что кум из него никак бы не получился, по крайней мере, до тех пор, пока он не крестился.

Это очень обидно, и очень тяжело это видеть. Как должны воспринять миллионы украинских граждан, в особенности пенсионеров, которые вынуждены жить на пять тысяч гривен в месяц?», – сетует Погребинский.

Эксперт также отметил, что если во время первой пресс-конференции на фуд-корте Зеленский выглядел растерянно, то недавно во дворце Мариинского дворца он уже пытался изобразить из себя хозяина положения.

«Если тогда он был такой немножко растерянный человек, не пытался самоутвердиться, то вчера я его уже видел как человека абсолютно самовлюблённого, довольного собой, который свысока относится к некоторым героям нашей политической жизни, как он сказал, бандита, черкасского мэра, или к журналистам, которые задают ему вопрос, ему не нравится этот вопрос и он позволяет себе тон соответствующий.

Он уже чувствует себя хозяином положения и объясняет почему даже. Говорит, ну как же – я бы во втором туре, если бы сейчас были выборы, тоже набрал бы 75%. Ну что можно сказать – мне, грустно обо всем этом говорить не только потому, что я за него голосовал…», – сокрушается эксперт.

Погребинский подчеркнул, что Зеленский зря радуется тому, что по опросам у него самый высокий рейтинг среди украинских политиков – предвыборная гонка еще далеко, потому и конкуренты у него появятся.

«Он так самоутверждается, что у него, по опросам, и действительно опросы показывают, что если сейчас он встретился бы во втором туре с человеком, который занимает второе место, он выиграл бы с таким же расчетом, как и раньше. Он не понимает, что это специфика нынешней ситуации, связанная с тем, что нет сегодня серьезных конкурентов по разным причинам.

Но это не значит, что они завтра не появятся. Более того, можно не сомневаться, что они в следующем году наверняка появятся. И дальше посмотрим, что будет в следующем году в этих опросах. В общем, настолько все «хорошо», что надо подумать о втором сроке для президента. Я бы сказал, что это признак того, что совести у человека нет.

Он, перед тем, как шел, говорит: «Я на один срок, мне хватит, я должен что-то там поменять, за первый срок поменяю, потом уйду, чтобы не устраивать гонку за рейтингом. Мне неважно, какой рейтинг, мне главное – выполнить для вас обязательства, которые я на себя беру, принести мир, уменьшить платежки, сделать много рабочих мест и так далее».

Ну и что теперь? Ты вспоминай, что говорил раньше. Нет, это неважно. Важно, что сегодня им довольны много людей. Я бы сказал, что смешно говорить об этих цифрах. Никто сейчас не готовится к президентским выборам. Вопрос о рейтингах избирательных правильно задавать, когда есть в повестке дня избирательная кампания. Если бы она сейчас была, то я уверен, что таких цифр бы не было», – резюмировал Погребинский.