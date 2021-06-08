Серьёзный пранк Вована и Лексуса. Литовский хвост крутит американской собакой: «Мы поставим Кремль на колени!»

08.06.2021, Москва, Елена Острякова

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли председателя комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантаса Павилениса, позвонив ему от имени заместителя блогера-уголовника Алексея Навального Леонида Волкова.

На этот раз ребята не стали прикалываться и обескураживать собеседника абсурдными репликами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Павиленесу дали высказаться на тему, как он будет менять режимы в Белоруссии, России и Грузии. А планов у литовского депутата громадье.

Он рассчитывает повернуть «байденовскую энергию» на «демократизацию» России. Проблема, по его словам, в обеспечении оппозиции деньгами.

«Все фонды, которые помогают вашим демократам, валятся сейчас в Вильнюс или другие страны. Даже радио «Свободная Европа» говорит, что вытесняет ее Путин с Москвы. Надо подумать, как обновить эти механизмы, чтобы они вас достигли. Студенты? Визы? Может быть. Но люди будут смотреть подозрительно, потому что если ты откроешь визы всем россиянам, сюда приедет ФСБ. Нужно найти лучшие инструменты, как работать с эти гражданским обществом», – сетует Жигимантас.

По его словам, Вашингтон «еще не пришел в себя и только становится Вашингтоном».

«Я так говорю этим парням: до 2008 года я чувствовал, что американцы работают на демократию и свободу. Они имели ясные цели. Но с Обамой и Трампом они исчезли. Что-то делалось, но идеологии не было. Такой «реал политик»: Путин сильный, Северная Корея сильная, Иванишвили нормальный, – работаем с ними. Мне это очень на нервы действует. Я думаю, что команда, которая пришла, другая, более рейгановская», – надеется Жигимантас.

По его мнению, «нормальные американцы» должны добиваться вступления Украины и Грузии в НАТО и «нормальных выборов» в Белоруссии.

«И тогда зажимать все вены кремлевскому режиму. Кремль уже в Вашингтоне. Он уже штурмует Капитолий. Он уже выбирает вашего президента. Вы что не видите это? Китай – это будет долгая история. А Россия – это не будет долгая история. Надо очень ясно по этим деньгам работать. Надо с европейцами и американцами подумать, как эта помощь должна дойти. Но не только финансовая. Были мысли создать русское телевидение в Европе, чтобы говорить правду, и она достигла вас. Это инструменты холодной войны. Мой отец их слушал, и вот мы свободные сейчас», – ностальгирует литовец.

Для Литвы, по его словам, приоритетом является Белоруссия.

«Надо двигаться стратегически. Этот год – белорусский год. И вы должны нам помогать. Вы должны понимать: если народ победит в Белоруссии, это будет большое вдохновение для вас. Есть надежда, что с Байденом мы сделаем то, что Рейган сделал для нас. Думаю, что после всего, что Путин сделал в Америке… Атака на Капитолий – это то же, что церкви жечь в России. Путин заплатит цену. Если это так. Мы должны договориться с американцами, что это так. Если они это скажут, мы можем поработать в Европе», – рассуждает литовский депутат.

По его расчетам, в анитроссийскую коалицию войдут страны Прибалтики, Польша, христианско-зеленая коалиция в Германии.

«Они ненавидят автократов, таких немцев я не видел сто лет. С французами надо работать аккуратно. Но если Германия с нами, нордики, болтики будут с нами, Польша с нами, Британия. Если Америка с нами, договоримся и с Францией. Есть надежда. Но все начнется в Америке», – вершит судьбы мира Жигимантас.

Он похвастался перед «Волковым» хорошими контактами в Конгрессе США.

«Я могу тебя соединить с латинской и кубинской мафией (лоббистскими группами), которая вторая по силе в Конгрессе», – пообещал Жигимантас.

По его словам, там есть «балтийская группа». Ее возглавляет конгрессмен, который «нашел Обаму».

«Надо ехать в Вашингтон. Я могу для тебя Менендеса сделать, но надо и других. Надо тебя соединить со всей моей шайкой. С которой я работаю по Белоруссии, Грузии и так далее. Надо ехать говорить. Два-три года я работал, чтобы они это сделали по Белоруссии. Шведы держат фронт в Тбилиси. А если вам помочь – полмира другим станет. Что мы не имеем мозгов, силы – Кремль поставить на колени? Кончено имеем», – резюмировал Жигимантас.