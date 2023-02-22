«Серьёзный вызов» – в Киеве напуганы подъёмом российской экономики

Вадим Москаленко .  
22.02.2023 21:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


Специальная военная операция на Украине дала возможность Москве провести тотальную модернизацию российской экономики.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий live» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Специальная военная операция на Украине дала возможность Москве провести тотальную модернизацию российской экономики. Об...

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«Война – это способ перезапустить на новых основаниях, не олигархических, не компрадорских, российскую экономику. Это должно нас волновать. Потому что это серьёзный вызов для нас, если они смогут модернизировать экономику. Уже на других условиях.

Не на долларе, не на продаже нефти и газа, а на промышленной основе. И это хороший способ перезарядить социальную структуру, чтобы поменять политический класс», – сказал Карасёв.

Он пояснил, что в то же время украинская экономика стремительно разрушается, даже не пытаясь реформироваться.

«Война нашу экономику усиливает? Мы воюем за счёт экономики Запада, у нас нет стимула думать о внутренних серьёзных реформах. Если помощь извне, ты только оператор денег, и можешь эти деньги – хоть на дороги давать», – резюмировал политолог.

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