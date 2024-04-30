Серьёзных прорывов на фронте не стоит ждать раньше лета – Горбачёв

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Ситуация на линии боевого соприкосновения начнет меняться к лету, но к этому моменту украинские войска уже получат технику и боеприпасы, чем усложнят наступление российской армии.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идут сложные бои в духе Первой Мировой с нюансами Великой Отечественной. И в Великой Отечественной войне были какие-то про прорывы, взлом фронта, окружение больших масс войск противника, уничтожение, пленение и прочее. Этого мы не наблюдаем. Поэтому в данном случае я бы не стал делать какие-то смелые утверждения о том, что ситуация на линии фронта меняется. Она меняется, но в очень тяжёлых условиях путём продавливания, боевого соприкосновения «глаза в глаза», чуть ли не в рукопашную – это «окопная война за лесопосадки», – указал эксперт.

По его словам, освобождение ряда населенных пунктов в районе Авдеевки еще не говорит о переломе на фронте.

«Если бы звучали у нас названия более серьёзные, типа нынешнего украинского Кропивницкого (Кировоград), возвращение Херсона, создание плацдарма на правом берегу Днепра, тогда можно было бы утверждать, что какой-то перелом наступает. Сейчас очевидно идет накопление сил, стремление все-таки изменить конфигурацию линии боевого столкновения, чтобы эти прорывы на самом деле осуществить. Хотелось бы верить, что к лету эта ситуация изменится», – отметил военный.

При этом уже появились сообщения, что на Украину стала приходить техника и вооружение в соответствии с пакетом оказание военной помощи США, и это добавит проблем на фронте.

«Они будут готовы к тому, чтобы нам противостоять, создают свои «линии Суровикина». Хочется верить, что все это посыпется, и прорыв где-то будет осуществлен. А лучше в двух местах – с тем, чтобы осуществить окружение», – заключил Горбачёв.