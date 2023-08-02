«Сермяжная правда»: Украине нечем ответить на российский ВПК – киевский эксперт

Вадим Москаленко .  
02.08.2023 18:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Через несколько месяцев Украина столкнётся с сотнями российских ударных беспилотников и новыми средствами РЭБ.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Через несколько месяцев Украина столкнётся с сотнями российских ударных беспилотников и новыми средствами РЭБ....

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«Завод по производству «Шахедов» сроится в Татарстане. Ходят упорные слухи, что такой же завод будут разворачивать в Белоруссии.

И спустя несколько месяцев перед нами перспектива столкнуться уже не с десятками «Шахедов», а с сотнями. Готовы мы к такому повороту событий?

А почему у нас страна, которая выпускала хорошие транспортные самолёты ещё тридцать лет назад, не может наладить серийный выпуск беспилотников? Неужели мы не можем скопировать, получить от наших союзников защищённые модули GPS-навигации?», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что Украине и Западу нечего противопоставить заработавшему на полную мощность российскому ВПК.

«Война на истощение для страны, которая оказалась фактически деиндустриализована – это такой, уникальный эксперимент. Можем смеяться над «Мордором», но оборонка России работает в три смены. И там, где они отставали, в части беспилотников, они это стремительно навёрстывают.

Они научились глушить «Старлинк», без которого мы будем слепыми мухами. Завтра наладят серийное производство глушилок, чем мы ответим? Сермяжная правда жизни», – добавил политолог.

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