«Сермяжная правда»: Украине нечем ответить на российский ВПК – киевский эксперт

Через несколько месяцев Украина столкнётся с сотнями российских ударных беспилотников и новыми средствами РЭБ.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завод по производству «Шахедов» сроится в Татарстане. Ходят упорные слухи, что такой же завод будут разворачивать в Белоруссии.

И спустя несколько месяцев перед нами перспектива столкнуться уже не с десятками «Шахедов», а с сотнями. Готовы мы к такому повороту событий?

А почему у нас страна, которая выпускала хорошие транспортные самолёты ещё тридцать лет назад, не может наладить серийный выпуск беспилотников? Неужели мы не можем скопировать, получить от наших союзников защищённые модули GPS-навигации?», – сказал Золотарев.