«Серому кардиналу» сербской оппозиции напомнили сдачу Караджича в Гаагу

06.06.2020, Белград, Алексей Топоров

«Серый кардинал сербской оппозиции» – олигарх Младжан Джорджевич, кум другого известного оппозиционера и олигарха Драгана Джиласа, развернул кампанию на черногорском портале Vijesti против местных просербских общественников, борющихся за права Сербской Православной Церкви.

В ответ на регулярные нападки представитель черногорского Демократического фронта Йован Вичурович предложил Джорджевичу вспомнить о миллионах, вырученных за помощь в поимке Радована Караджича, и отдать семинарии в родном для олигарха косовском Призрене.

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«Медийная коллаборация забытого (лидера движения «Сопротивление») Джемала Перовича и Младжана Джорджевича между блоками новостей является одним в серии антисербских проектов, – прокомментировал в интервью Blic публицистику «серого кардинала» и его черногорского коллеги Вичурович. – Вот почему мы должны напомнить ему, что он был одним из ключевых помощников агента ЦРУ Мики Ракича в поиске и аресте Радована Караджича. Не думает ли Младжан Джорджевич, что, выйдя на пенсию, он перестал быть членом группы, которая арестовала и выдала президента Республики Сербской, получив за эту позорную измену пять миллионов долларов?».

По словам просербского и пророссийского политика, если бы лидеры «Демократического фронта» Андрия Мандич и Милан Кнежевич, которых критикует Джорджевич, совершили такое предательство, они не только не давали бы моральных уроков на порталах, но покончили бы с собой, «потому что честь и стыд живут вечно».

«Но Младжан Джорджевич с позиции профессионально проверенного предателя не намерен покончить жизнь самоубийством, но хочет втянуть митрополита (Черногорского и Приморского СПЦ) Амфилохия в свою грязную агентскую сеть, чтобы попытаться вызвать раскол в Сербской Православной Церкви и, таким образом, открыть пространство для формирования так называемой «Черногорской» и «Косовской православных церквей», – уверен Вичурович. – Если Джорджевичу действительно небезразличны Косово и Метохия, и национальное единство, он должен вернуться в свой родной Призрен и показать своим примером, как защитить очаг прадеда, пожертвовав деньги, взятые за выдачу Радована Караджича, на семинарию для строительства церкви покаяния».

Первый президент Республики Сербской Радован Караджич был объявлен в розыск в 1995 году Гаагским трибуналом за «геноцид» по фиктивным и состряпанным западными политтехнологами обвинениям. Долгие годы скрывался под чужим именем и был арестован в 2008 году в Белграде и в 2019 году был приговорен к пожизненному заключению.