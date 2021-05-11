Серый кардинал на глиняных ногах: Посадит ли Зеленский Медведчука?

11.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Окажется ли Виктор Медведчук в тюрьме или в изгнании? Еще год назад такой вопрос показался бы странным, да что там говорить – в ответ вам покрутили бы пальцем у виска, мол, кто ж его посадит, он же памятник. Но теперь ситуация поменялась.

Шестеренки украинской Фемиды со скрипом провернулись, и вот уже в доме одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука прошли обыски. А самому ему выписано подозрение, а генпрокурор Ирина Венедиктова, по ее словам, готова просить депутатов Рады дать согласие на арест.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

С обвинениями пока непонятка. Президент и генпрокурор путаются в показаниях. По Зеленскому выходит, что Медведчуку «шьют» «финансирование терроризма», то бишь – ДНР и ЛНР. По версии Венедиктовой – именно лидер ОПЗЖ виноват в потере Крыма. А глава СБУ Баканов обвинил Медведчука в передаче России неких секретных данных по дислокации подразделений ВСУ. В общем, есть разночтения. Но, думается, дело это в украинских условиях наживное. Как говорится, был бы человек, а дело найдется. Чай не в первый раз.

Неясно и с подозрением. Судя по всему, оно ушло на деревню дедушке. В Офисе генпрокурора (так теперь называется переименованная ГПУ) признались, что не смогли установить точное местопребывание Медведчука, а потому отправили бумагу по месту работы – то бишь, в Раду.

Само по себе это нарушение УПК, согласно которому юридический факт наступает лишь после вручения подозрения лично в руки подозреваемому. Но на Украине при Зеленском научились рассылать подозрения заочно. Сработает ли такой финт в данном случае – посмотрим. С другой стороны, Порошенко, оказавшись в аналогичной ситуации, просто продинамил приглашение в ГПУ.

В ОПЗЖ, ясное дело, все это называют невиданными репрессиями и выражают готовность работать даже в таких.. хм… условиях.

С политической точки зрения такие выборочные и точечные репрессии именно в отношении Медведчука говорят о том, что именно с ним в ОПЗЖ власти иметь дел категорически не хотят. И шлют эти сигналы, в том числе и в Москву, – тамошним лоббистам ВВМ. При этом, другую группировку в этой формально числящейся «пророссийской» партии – Бойко и Левочкина, власти демонстративно не замечают. Давая пищу для домыслов о согласованной с «фирташевскими» игре в четыре руки.

Напомню, месседж о том, что Медведчуку не место в украино-российском мирном диалоге, Зеленский послал, едва избравшись в президенты. Поломав тем самым удобную для киевских элит эпохи Порошенко схему, когда киевские заправилы на публику проклинают Путина и грозятся кулачками в адрес РФ, а за кадром перемигиваются с Москвой в стиле «Жму руку, обнимаю» и решая свои шкурные вопросы при помощи удобного посредника – Медведчука.

Удобного во всех смыслах. Как человек, вхожий к Путину, он мог убедить российское руководство пойти навстречу Киеву в вопросах обмена. А уже Порошенко снимал с этого внутриукраинские пенки и сливки, выставляя чужие договоренности, как свою личную «перемогу». При этом, сам оставаясь формально незапятнанным в глазах своего упоротого электората переговорами с «главным врагом Украины» по версии украинской же пропаганды.

Более того, через Медведчука на Украину шли нефтепродукты от «агрессора». Пополняя, в том числе, и топливные баки машин ВСУ на Донбассе. А еще Медведчук был удобным пугалом для националистического электората. На него выгодно было вешать всех собак, оставляя за кадром то обстоятельство, что подконтрольная Порошенко Госавиаслужба в условиях запрета полетов гражданской авиации в Москву, разрешала такие полеты частному самолету Медведчука – единственному на всю Украину.

Но Зеленскому и его окружению прокладка в виде Медведчука оказалась не нужна. Главный администратор Банковой Ермак вообще спит и видит себя в этом качестве – переговорщика от Киева – и продвигает переговорный формат «Козак-Ермак», всячески торпедируя инициативы Медведчука, в частности, по обмену или по межпарламентскому сотрудничеству. И вот, мы видим, как акции «главного демона украинской политики» резко падают в цене. Его методично выдавливают отовсюду. Лишают медиаактивов, отжимают бизнес, а теперь – добивают уголовным преследованием.

Зеленскому и Ко не откажешь в последовательности. Другое дело – хватит ли у них духа довести начатое до конца? Или, как это обычно происходит на Украине, ограничатся полумерами, припугнув «клиента», чтобы не высовывался?

И хватит ли у Медведчука ресурса, чтобы отбить удар? Или хваленый «серый кардинал украинской политики» на поверку окажется колоссом на глиняных ногах. При любом исходе это будет конец целой эпохи в украинской политике, ведь нынешний глава ОПЗЖ на паву с середины 90-х.

Самое интересное только начинается. Будем смотреть.