«Серый кардинал» оппозиции накинулся на сербского патриарха

25.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Один из теневых лидеров внесистемной прозападной сербской оппозиции подверг грубой критике предстоятеля Сербской православной церкви, за то, что тот не поддержал голодовку фашиствующего популиста Бошко Обрадовича и якобы заискивает перед президентом Сербии Александром Вучичем.

Об этом сообщило сербское издание Alo, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С обвинениями в адрес предстоятеля СПЦ выступил в прессе тот, кого называют «серым кардиналом оппозиции» – Младжан Джорджевич. Крупный бизнесмен, кум другого известного оппозиционера и олигарха Драгана Джиласа – он в свое время активно участвовал в студенческих протестах, приведших к свержению Слободана Милошевича и приходу к власти прозападного режима. Одно время он старался быть близко к церкви (поговаривают, что даже влиял на смещение и назначение епископов), а также пытался наладить связь с политической элитой России. Джорджевич в свое время помог Обрадовичу создать движение «Двери» и преобразовать его в партию. При этом сам Младжан предпочитает держаться в тени.

Однако в своей недавней колонке в одном из оппозиционных изданий Джорджевич достаточно фривольно сравнил патриарха Иринея и президента Вучича с героями югославского комедийного сериала 80-ых годов про двух дальнобойщиков – «Пайя и Яре».

Младжан Джорджевич.

«Всякий раз, когда в разгар избирательной кампании Вучичу нужно повысить свой рейтинг, он по совету пиарщиков зовет патриарха на помощь и тот спешит в Андричев венац (резиденцию сербских президентов – ред.), – написал «серый кардинал» сербской оппозиции. – Патриарх не видит, что два депутата, по-настоящему верующих человека, многодетные отцы, голодали в течение десяти дней и искали его посредничества, чтобы ослабить напряженность в обществе.

Вместо этого он издевался над акцией и оскорблял Бошко Обрадовича, человека, которого из-за его близости к Церкви враги Церкви назвали фашистом, летиечивцем (сторонником коллаборациониста времен Второй мировой войны Дмитрия Летича – ред.) и клеронацистом. Несмотря на решение Синода об открытии храмов на Пасху с соблюдением мер защиты, он (патриарх) отменил это решение в телефонном разговоре с Вучичем, хотя он не имел на это права…Впервые в истории храмы Сербской Православной Церкви были закрыты для верующих в самый счастливый христианский праздник по решению Александра Вучича и Патриарха Иринея».

Подобное поведение патриарха Джорджевич объясняет тем, что президент Сербии финансово помогает СПЦ достроить один из самых крупных православных храмов в мире, величественный храм святого Саввы (внутренней отделкой собора занимаются специалисты из России – ред.).

«Патриотическую и пророссийскую политику нельзя проводить так, как этого хочет Младжан, и нельзя поддерживать тех, кто ведет открытую пронатовскую политику, а также диссидентствующих профессоров, которые связаны с фондами Сороса, – прокомментировал Alo выпады Джорджевича религиовед Желько Иньяч. – Отношения между патриархом и государством не были ни лучше, ни хуже во времена Тадича (прозападного президента Сербии – ред.), и тогда Ириней был патриархом.

У оппозиции были подобные возражения в 1990 году, когда она обвинила Патриарха Павла (покойного предшественника Иринея – ред.) в том, что он «красный патриарх», потому что у него были хорошие отношения с Милошевичем, то есть с государством. Роль Церкви заключается не в том, чтобы играть оппозицию правительству. Церковь – это не просто еще одна партия в Сербии, а национальный институт, существующий 800 лет и существовавший тогда, когда у сербов не было государственности, не говоря уже про политические партии».