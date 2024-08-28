Серый кардинал Зеленского намерен перетянуть Индию и Китай на сторону Украины

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Украину совершенно не интересует участие представителей России в так называемом втором «саммите мира». Об этом ходе форума «Украина 2024. Независимость» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы бы очень хотели, чтобы второй «саммит мира» прошёл в одной из стран Глобального юга. Сказать, что сегодня это место определено – нет. Но важно содержание мирного плана, над которым мы работаем. Но мы постоянно слышим скепсис – а что, если Россия не согласится? Мне кажется, нужно думать не о том, что будет делать Россия, нужно делать всё для того, чтобы большинство стран мира были с нами, и поддержали этот мирный план», – сказал Ермак.

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Однако присутствующий на форуме японский журналист всё равно поинтересовался вероятностью участия России на этом форуме.

Однако Ермак вместо ответа начал нахваливать украинскую «формулу мира». И подчеркнул, что участия России не потребуется, если план Зеленского одобрят Индия и Китай.

«Если там будут ещё такие страны, как Индия, Саудовская Аравия, Китай, Бразилия – как это возможно даже для страны-агрессора, которая от многих этих стран зависит? Нужно думать не о том, что там у них в голове, а делать своё дело и привлекать больше стран», – добавил чиновник.