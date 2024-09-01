Сержант ВСУ: Надеюсь, катастрофа под Покровском – часть коварного замысла Сырского

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ВСУ отступают на Покровском направлении, и основная проблема в катастрофической нехватке мотивированной, опытной пехоты. Из тех людей, которых насильно хватают на улицах сотрудники ТЦК, как правило, солдаты очень плохие.

Об этом на канале объявленного Россией в розыск киевского политолога Юрия Романенко заявил мобилизовавшийся в ВСУ бизнесмен, работающий с дронами сержант ВСУ Михаил Кузаконь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Покровского направления, того, как мы отступаем, мне хочется верить, что у нашего командования есть какой-то коварный замысел. Там вытягивается этот язык наступления, возможно (мне бы хотелось верить) будет какой-то военный манёвр. Посмотрим. Но основная проблема в том, и об этом говорил ещё месяц назад Сырский, что нам нужна мотивированная пехота. У нас не хватает мотивированной, обученной, опытной пехоты. К мотивированному составу, который воюет с начала войны, не всегда бережно относились, мягко говоря. Часть людей выгорела, много по ранению, лечатся и т.д., есть проблема. Где взять мотивированную пехоту в условиях такой мобилизации, в условиях, что война остаётся войной для бедных?» – сказал Кузаконь.

«Отсутствие справедливости в целом сделало невероятно плохую услугу мобилизации. Если обычные люди прекрасно видят, что люди с деньгами или с какими-то возможностями не служат, вопрос справедливости выходит на первый план. …Те люди, которых хватают на улице, которые вышли за солью и спичками, из них очень плохие солдаты», – добавил ВСУшник.