Сержант ВСУ: Накипело! На фронте – засилье офицеров-дураков

Война поспособствовала стремительному карьерному росту офицерского состава, однако в этом есть и обратная сторона медали, которая обнажила острую необходимость установить в армии какой-то «предохранитель от дураков».

Об этом на канале объявленного Россией в розыск киевского политолога Юрия Романенко заявил мобилизовавшийся в ВСУ бизнесмен, работающий с дронами сержант ВСУ Михаил Кузаконь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы ввёл какие-то тесты, тесты на айкью, не знаю. Потому что жизнями людей должны управлять люди способные и умные. У нас их достаточно. Но совершенно необязательно и далеко не всегда важные должности, от которых зависят принятия тех или иных решений, эффективность проведения операций, занимают люди с необходимым кругозором. Я так мягко скажу. Просто уже накипело, и я не знаю, что с этим делать, и мне всё время хочется предложить пройти тесты на айкью, то есть, насколько человек вообще разбирается в общей ситуации, насколько способен видеть, насколько у него логичное мышление. То есть элементарные вещи, без которых офицер, принимающий конкретные решения, хорошим быть не может в принципе. Предохранитель от дураков какой-то я бы всё-таки в армии сделал. Думаю, это возымело бы свой эффект», – предложил Кузаконь.

«Вы знаете, что на войне такой порядок, что за год можно получить следующее звание, и у нас сегодня полковников знаете сколько? Наверное, очень секретная информация, но я боюсь, предположить, что у нас там этих офицеров звёздных какое-то невероятное количество. Возможно, сопоставимое с солдатами, которые сидят в окопах. …Поэтому очень часто люди, которые фактически являются офицерами, вообще не обладают каким-либо значимым интеллектом. Это очень печально», – сокрушался сержант.