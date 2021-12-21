Сержант ВСУ убил сослуживца лопатой и дезертировал

21.12.2021  21:48 (Мск), Луганск,
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

В зоне «ООС» сержант ВСУ забил насмерть сапёрной лопатой своего сослуживца, после чего дезертировал.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В зоне «ООС» сержант ВСУ забил насмерть сапёрной лопатой своего сослуживца, после чего дезертировал....

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«В ночь с 18 на 19 декабря, в районе населённого пункта Орехово, во время смены боевого дежурства, произошла драка между двумя боевиками 57 омпбр», – сообщили в ведомстве.

Причиной конфликта стали насмешки и оскорбления солдата по фамилии Горбань в адрес его сменщика сержанта Балюка, который не смог поступить в высшее учебное заведение и стать офицером. В результате Балюк начал драку и нанёс семь ударов сапёрной лопатой по голове сослуживцу. Горбань скончался на месте.

«Осознав всю серьёзность произошедшего, младший сержант Балюк от страха самовольно покинул передовую с личным оружием и убыл в неизвестном направлении, оставив труп Горбаня на позициях.

В настоящее время отмечено прибытие сотрудников ВСП в батальон для проведения следственных мероприятий», – добавили в пресс-службе.

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