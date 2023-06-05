Съешьте друг друга: Польша скатывается к гражданской войне

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В Варшаве прошёл марш польской оппозиции, в котором приняли участие несколько сотен тысяч человек. Провластные СМИ назвали его «маршем ненависти», а в стране и за рубежом говорят о гражданской войне в Польше.

Самым распространённым плакатом на марше было изображение президента Польши за решёткой, сопровождаемое надписями «Марионетка» и «Под Государственный трибунал!», напоминавший плакаты «Янукович – підарешт» времён киевского «майдана», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В воскресенье, 4 июня, либеральные и левые оппозиционные партии Польши провели марш протеста против действий польских властей, в котором, по данным организаторов, приняло участие полмиллиона людей. В свою очередь, государственный телеканал TVP назвал мероприятие «маршем ненависти» и оценил число собравшихся в 150 тысяч. Однако более корректными являются данные портала Onet.pl, который использовал для подсчёта марширующих дроны, и оценил количество участников акции в момент её кульминации в 300 тысяч людей.

Формально акция оппозиции была посвящена первым в послевоенной истории Польши многопартийным выборам, которые состоялись 4 июня 1989 года и завершились созданием правительства из коммунистов и представителей «Солидарности». Фактически же это был смотр сил оппонентов власти перед грядущими этой осенью парламентскими выборами, потому там хватало популистских лозунгов типа «против высоких цен, воровства и лжи, за свободные выборы».

Однако такое огромное число участников удалось собрать благодаря нарастающему в Польше недовольству так называемым «законом Туска» – созданием «госкомиссии по расследованию российского влияния». Конечно, она направлена против главной оппозиционной силы, либеральной партии «Гражданская коалиция» (ГК), и её лидера – Дональда Туска. Однако жертвой внесудебной расправы со стороны этой комиссии де-юре может стать любой поляк.

Напомню, 29 мая польский президент Анджей Дуда объявил о своем решении подписать принятый Сеймом закон о создании Государственной комиссии по расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность Польши за период с 2007 по 2022 годы. Однако в правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС), выдвиженцем которой является сам Дуда, не скрывают, что комиссия будет заниматься в первую очередь периодом 2007-2015 годов, когда правительства Польши формировала партия Туска.

Причём полномочия у комиссии значительные: она сможет отменять административные решения, принятые в результате «российского влияния», ограничивать участие в выборах и «запрещать выполнение функций, связанных с распоряжением государственными средствами» – то есть, к примеру, блокировать деятельность мэров от оппозиции.

Дуда также заявил, что закон о создании упомянутой госкомиссии будет направлен в Конституционный суд Польши – но это скорее издевательство, поскольку этот орган контролирует ПиС. Кроме того, после протестов со стороны ЕС и США относительно этого закона, 2 июня президент Польши сообщил, что подготовил поправки к нему – в частности, о возможности обжалования решений комиссии в Варшавском административном суде и исключении полномочий по ограничению участия в выборах. Как шутили в польских соцсетях, теперь закон будет нарушать не 17-18 статей Конституции Польши, а «только» 12-13.

Сразу же после подписания закона о «госкомиссии по расследованию российского влияния» в польских и европейских СМИ прозвучали предупреждения о надвигающейся гражданской войне в Польше. Так, экс-президент этой страны Лех Валенса в интервью порталу Onet.pl, опубликованном 31 мая, заявил, что создание комиссии стало следствием паники в рядах правящей партии, половину членов которой можно посадить в тюрьму.

«Именно по этой причине они хотят победить на следующих выборах. А у нас, в свою очередь, чтобы не довести дело до гражданской войны, есть последний шанс не допустить этого», – предупредил он.

Лех Валенса на самом деле считает, что полякам действительно грозит гражданская война.

«Впервые я сказал это давно, когда ПиС победила на выборах. Я это знал, потому что мне хорошо знакомы эти люди. Я знаю, что это ничего не стоящие люди, без каких-либо принципов, они даже втягивают Бога в свои преступления. И поэтому они готовы на то, чтобы довести дело до гражданской войны, потому что рано или поздно народ скажет: «Довольно!..» Так что решение будет только одно – народное», – сказал бывший президент Польши.

В тот же день журналист Войцех Косьць в брюссельском портале Politico привёл следующее заявление лидера польской оппозиционной партии «Польша2050» Шимона Головни:

«Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как изнутри, так и снаружи. Он решил разжечь в Польше гражданскую войну».

В свою очередь, оппозиционная партия «Левые» призвала подвергнуть Анджея Дуду суду Государственного трибунала Польши, который рассматривает дела высших должностных лиц страны.

«Вы сделали нечто абсолютно возмутительное для демократии в нашей стране», – сказал лидер «Левых» Влодзимеж Чажастый.

Собственно, самым распространённым плакатом на марше польских оппозиционеров 4 июня было изображение президента Польши за решёткой, сопровождаемое надписями «Марионетка» и «Под Государственный трибунал!», напоминавший плакаты «Янукович – підарешт» времён киевского «майдана». Хватало и оскорбительных плакатов в адрес лидера ПиС Ярослава Качиньского.

В ответ польский государственный телеканал TVP на протяжении дня называл акцию «маршем ненависти», а в «бегущей строке» новостных выпусков были фразы «Политика неуважения со стороны Гражданской коалиции» и «Оппозиция объединилась в защиту России».

Стоит отметить, что либеральная и левая оппозиция Польши на акции 4 июня действительно объединилась, и фактически признала своим лидером Дональда Туска. Об этом прямо сказал Лех Валенса, а Шимон Головня, Влодзимеж Чажастый и лидер «Польской народной партии» Владислав Косиняк-Камыш заявили об этом своим участием в акции, на которой им даже не позволили выступить.

Главным же выступающим был Дональд Туск, который заявил:

«Я хочу принести присягу перед вами. Я обещаю вам победу, расплату за зло, исправление несправедливости по отношению к людям и примирение между поляками».

Правда, источники в окружении Туска на следующий день после акции 4 июня сообщили, что они в ближайшее время проведут следующую, с ещё более разделяющими поляков лозунгами и требованиями.

Примечательно, что тему России на марше 4 июня публично обходили. Лишь Шимон Головня заявил в комментарии журналистам, что «создание госкомиссии – абсурдно плохое решение, которое привело к русификации польского права, тут Польша, а не Россия».

В целом обвинения власти и оппозиции Польши своих противников в том, что именно они являются «агентами Кремля», не прекращаются на протяжении десятилетий.

При этом в «Индексе избирательных приоритетов» польских избирателей проблемы отношений с Россией и «российского влияния» попросту нет. 43,3% волнует проблема инфляции, 34,6% – сокращение очередей к врачам, 31,7% – улучшение доступа к врачам – узким специалистам, 26,15% – снижение цен на лекарства, 24,33% – улучшение отношений с ЕС. Кстати, увеличение расходов на армию интересует только 9,14% поляков, а возвращение всеобщей воинской повинности – и вовсе 5,87%.

Однако как власти, так и оппозиция в Польше именно военные вопросы ставят на одно из первых мест в своей деятельности. Так, лидер ПиС Ярослав Качиньский защищает министра обороны Мариуша Блащака, заявляя, что предложения о его отставке исходят от людей, «работающих на благо Кремля». В свою очередь, ранней весной политики от «Гражданской коалиции» встречались с польским Клубом генералов и адмиралов, куда входит немало высших военачальников времён коммунистической Польши.

Как отмечало в начале мая авторитетное польское издание Rzeczpospolita, военачальники из Клуба генералов и адмиралов вовсе не «спящие» пенсионеры, их политические амбиции больше, чем может показаться.

«Говорят, они часто подчеркивали, что хотели бы играть роль советников по безопасности в случае победы оппозиции на парламентских выборах», – писала тогда Rzeczpospolita.

Российский драматург Антом Чехов писал, что если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу представления оно должно выстрелить. Если польские политики всё чаще говорят о возможности гражданской войны в Польше, значит, они готовят к этому своё население.

Интересно, на чью сторону встанут в таком случае тысячи полностью вооружённых и оснащённых бронетехникой украинских военных, находящихся на обучении в Польше.