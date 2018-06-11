11.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

2 637 просмотров

Сестра Сенцова пожаловалась на ад, в котором она оказалась на Украине

Наталья Каплан, двоюродная сестра осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, не может получить украинское гражданство.

Об этом она рассказала в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Каплан уже два года живет в Киеве, куда переехала из РФ, и говорит, что здесь ей “гораздо комфортней, чем в Москве”.

Издание уточнило, на каком этапе находится вопрос предоставления ей украинского гражданства, о желании получения которого ранее заявляла Каплан.

“Ни на каком. У меня временный вид на жительство, и каждый год я его продлеваю. Пока так. Как мне сказали: “Нет оснований для получения украинского гражданства”. Юрист порекомендовал просто выйти замуж, но, мне кажется, это несколько неправильно”, – сказала двоюродная сестра Сенцова.

По ее словам, основанием для получения украинского гражданства должны быть родственники с украинскими корнями.

“Что касается Олега и других – это дальние родственники, это не считается. Брака с украинцем у меня тоже нет. Живу я здесь достаточно мало, чтобы претендовать на украинское гражданство. Единственный вариант – указ президента, который может дать гражданство кому угодно, но такого указа нет. Я хотела бы, конечно, получить хотя бы постоянный вид на жительство, но этого у меня тоже нет. Каждый год миграционная служба – это такой ад, такая беготня по коридорам, прикапываются к каждой запятой. Очень тяжело здесь получить документы”, – пожаловалась Каплан.