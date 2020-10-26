«Сестры, к оружию!». Голые экстремистки атаковали польское посольство
Сегодня утром скандальное украинское движение Femen провело акцию протеста под зданием польского посольства в Киеве.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает киевская интернет-газета «Страна», опубликовавшая соответствующие фото и видео.
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Акция проводилась из-за решения польского Конституционного суда, поддержавшего запрет на аборты.
Так, феминистка обнажилась, сбросив с себя верхнюю одежду.
На ее теле было написано по английски «My body is my choise» (Мое тело – мой выбор») и по-польски «Siostry do broni» («Сестры, к оружию»).
«В Польше фактически запретили аборты. Полячки вышли на митинги и последние три дня там идут аресты, мордобои. Такой меры в Европе нигде нет. Это единственная страна цивилизованного мира, которая запрещает женщинам распоряжаться своим телом. Сегодня секс-экстремистка Femen абсолютно голая выкрикивала на польском «Сестры к оружию» – в поддержку полячек и с призывом к польским женщинам выступить во всеоружии против варварских средневековых законов», – сказала издания лидер движения Femen Анна Гуцол.
Впрочем, акция продлилась недолго – едва только активистка обнажилась, как сразу же была задержана полицией. В настоящее время она дает показания в отделении.
Спасибо!
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