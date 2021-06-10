Сеть Навального признана судом экстремистской, но обещает продолжать подрывную деятельность

10.06.2021, Москва, Елена Острякова

Мосгорсуд признал организацию «Фонд борьбы с коррупцией», созданную блогером-уголовником Алексеем Навальным и включенную в список иноагентов, экстремистской. Структура будет ликвидирована.

Суд проходил в закрытом режиме, так как в материалах дела содержалась гостайна. Сегодняшнее заседание длилось 12,5 часов и завершилось к полуночи.

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Адвокаты ФБК не стали дожидаться приговора, вышли на ступени суда и разразились угрозами.

«Я сказал суду перед тем, как уйти, что есть единственная важная цифра, которую важно держать в голове, чтобы принять правильное решение. Чтобы легче было его принять. Эта цифра 68. Это возраст Владимира Владимировича Путина. Никто из юристов, участвовавших в этом процессе, не являются настолько пожилыми, чтобы не застать окончание каденции Путина. Нам всем, наверное, придется жить после того, как эта каденция закончится», – сказал адвокат Илья Новиков.

Представитель прокуратуры Москвы Алексей Жафяров заявил, что удовлетворен решением суда.

«Я обратился с заявлением в Московский городской суд о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и межрегионального движения «Штабы Навального» в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Было установлено, что указанные организации не только целенаправленно распространяли информацию, разжигающую ненависть и вражду в отношении представителей государственной власти, ряда политических партий и общественных движений, но и совершили экстремистские преступления и правонарушения. Также данные организация регулярно проводили несанкционированные публичные массовые мероприятия, которые нередко заканчивались массовыми беспорядками. Особо следует отметить, что они вовлекали в эти мероприятия несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни и здоровью. Суд согласился с доводами прокуратуры», – сказал Жафяров.

Сайты Навального отреагировали на решение суда бравурными постами.

«Да какая разница, как мы называемся? ФБК – не ФБК. Штабы – не Штабы. Мы не название, не бумажка и не офис… Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим», – говорится в сообщении.

Кроме того, навальнисты сообщают, что пожертвования будут принимать теперь в биткоинах, поскольку финансирование экстремистской организации чревато для жертвователей тюремными сроками до восьми лет.

Рядовым сотрудникам, которые продолжат работать в организации, может грозить до шести лет тюрьмы, руководителям — до десяти лет лишения свободы. Тем, кто после решения суда будет работать на организацию в качестве волонтёра, грозит до восьми лет тюрьмы. Люди, связанные с ФБК, могут попасть в перечень террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг, им могут заблокировать счета.

Суд постановил обратить в доход государства имущество ФБК после удовлетворения ими требований кредитных организаций.